Embracer Group tinkt oan it ferkeapjen fan Borderlands Developer Gearbox Entertainment

Embracer Group soe ferskate opsjes beskôgje foar har dochterûndernimming, Gearbox Entertainment, dy't it ferkeapjen fan 'e ferneamde Borderlands-ûntwikkelder kin omfetsje. De potinsjele ferkeap komt as Embracer Group fan doel is har finansjele posysje te fersterkjen, neffens boarnen dy't bekend binne mei de saak.

Rapporten suggerearje dat gearbox-merkmaterialen al beskikber binne foar potensjele keapers om te besjen. Wylst ynternasjonale gaming groepen hawwe útsprutsen belangstelling foar de studio, bliuwt de mooglikheid fan in foltôgjen fan in deal ûnwis.

Embracer Group kocht Gearbox Entertainment earder dit jier foar in opmerklike $ 1.35 miljard. It bedriuw is lykwols trochgien mei it útwreidzjen fan syn portfolio troch oare ûntwikkelders te krijen lykas Crystal Dynamics, Square Enix Montréal, en Eidos-Montréal.

It resinte herstrukturearringsprogramma fan Embracer Group, oankundige yn juny 2023, befette ûntslaggen nei it ynstoarten fan in deal fan $ 2 miljard. Derneist, yn septimber 2023, kundige Volition, de ûntwikkelder efter Saints Row en in diel fan Embracer's netwurk fan studio's, har sluting oan nei trije desennia fan operaasje.

Nettsjinsteande dizze ûntjouwings is Gearbox Entertainment aktyf bleaun yn 'e yndustry. Krekt in pear wike lyn iepenbiere de studio de kommende release fan Borderlands 3 Ultimate Edition foar de Nintendo Switch, pland foar oktober 6th.

