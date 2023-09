Ed Boon ûntbleatet Jean Claude Van Damme Skin foar Johnny Cage yn 'Mortal Kombat 1' tidens Hot Ones Interview

Tidens in resint 'Hot Ones' ynterview dielde Ed Boon, de direkteur fan it orizjinele Mortal Kombat-spiel, in spannende update foar fans. Hy iepenbiere in nije hûd foar it karakter Johnny Cage basearre op 'e aksjeheld fan 'e jierren '80 Jean Claude Van Damme. Dit hûdûntwerp bringt earbetoan oan Van Damme's ferskining yn 'e film Bloodsport, dy't tsjinne as ynspiraasje foar Mortal Kombat en it Johnny Cage-karakter.

Boon spruts syn opwining út om Van Damme op te nimmen yn Mortal Kombat 1, en neamde it in "validearjend momint fan 'e folsleine sirkel" foar de franchise. Van Damme docht mei oan oare leginden fan 'e jierren '80 lykas Robocop en de Terminator dy't optredens hawwe makke yn it spul.

De nije hûd sil de gelikensens fan Van Damme en syn stim hawwe as se tapast wurde op Johnny Cage. It is noch ûndúdlik oft de stimopnames nij binne of út it eardere wurk fan Van Damme komme.

Mortal Kombat 1 hat al in star-studded roster, mei it earste Kombat-pakket ynklusyf crossover-karakters lykas Homelander, Omni-Man, en Peacemaker. Net allinnich dat, mar A-list talint lykas Megan Fox is tafoege oan de cast as de vampiric strider Nitara.

It oankommende Mortal Kombat 1-spiel is ynsteld om in sêfte herstart fan 'e searje te wêzen, en it krijen fan Van Damme's likenis is in wichtige stap yn it lansearjen fan dit nije tiidrek fan 'e franchise. It spultsje is pland om op septimber 14 frij te litten foar PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, en PC.

