eBay yntrodusearret AI-oandreaune ôfbylding-basearre listing-ark

eBay is ynsteld om in nij byld-basearre list-ark te lansearjen, oandreaun troch keunstmjittige yntelliginsje (AI), dat it makliker sil meitsje foar ferkeapers om items op har platfoarm te listjen. It ark lit ferkeapers gewoan in foto nimme of uploade yn 'e eBay-app, en AI foltôget automatysk itemynformaasjedetails yn, lykas titels, beskriuwings, produktreleasedatums, kategoryen, subkategoryen, fermeldingsprizen en ferstjoerkosten.

It byld-basearre list-ark hat in wurknimmer beta-testfaze ûndergien en wurdt yn 'e kommende moannen beskikber steld foar it publyk. Dit ark is fan doel om it probleem "kâlde start" oan te pakken foar earste kear ferkeapers, it ferienfâldigjen fan it fermeldingsproses en it eliminearjen fan de oerweldige hoemannichte ynformaasje dy't nedich is om in kompetitive fermelding te meitsjen.

eBay's AI-technology leveret net allinich in effisjintere manier foar ferkeapers om wiidweidige ynformaasje te leverjen, mar ferbettert ek it ferkeapproses, wêrtroch it soepeler en streamlineder wurdt. Dit nije ark bout op eBay's eardere AI-oandreaune beskriuwingsark, dy't automatysk detaillearre beskriuwingen genereare foar advertinsjes basearre op minimale ynput fan ferkeapers.

Sûnt de yntroduksje fan it earste AI-oandreaune listark, hawwe sawat 30% fan 'e Amerikaanske ferkeapers de funksje besocht, mei mear dan 95% fan dy ferkeapers dy't kieze om AI-genereare beskriuwingen te brûken. eBay hat ferskate jierren ferskate foarmen fan AI yn har platfoarm opnommen, mei as doel in lykwicht te meitsjen tusken detaillearre en krekte listings en in naadleaze listproses.

De CEO fan eBay, Jamie Iannone, hat ferklearre dat it bedriuw in "technyske reimaginaasje" ûndergiet en him ynsette om de takomst fan eCommerce opnij út te finen. Dit omfettet de resinte oanwinst fan Certilogo, in AI-oandreaune autentikaasjeprovider foar moade.

boarnen:

- eBay Parseberjocht