eBay yntroduseart AI-ark om produktlisten te generearjen fan ôfbyldings

eBay hat in nij generatyf AI-ark ûntbleate wêrtroch ferkeapers folsleine produktlisten kinne meitsje troch gewoan in foto te uploaden. It bedriuw is fan doel it ferkeapproses te streamlynjen foar nije keaplju dy't it oerweldigje kinne fine om alle nedige details te leverjen. It ark brûkt ôfbyldings levere troch ferkeapers om automatysk ynformaasje yn te foljen lykas de produkttitel, beskriuwing, kategory en oare relevante details dy't potinsjele keapers wolle witte.

Hoewol eBay bekend is om har ferskaat en soms inkonsistinte produktlisten, kin it gebrûk fan AI-genereare listings helpe om mear konsistinsje en folsleinens te bringen oan itemynformaasje. It is lykwols wichtich om te notearjen dat in protte ferkeapers op it platfoarm heul reageare binne op fragen fan keapers, wat in persoanlike touch tafoege en helpt om alle ûnwissichheden te ferdúdlikjen.

Dit ôfbylding-basearre generaasje-ark is net de earste venture fan eBay yn generative AI. Earder hat it bedriuw in ferienfâldige ferzje oanbean fan it ark dat produktbeskriuwings generearre op basis fan ferkeaperynput. Dizze eardere ferzje krige lykwols krityk foar it generearjen fan tekst fan lege kwaliteit. Brûkers rapporteare dat de generearre beskriuwing faaks nuttige ynformaasje mist en klisjeetaal befette. Yn guon gefallen hat it sels wichtige details fuortsmiten dy't potinsjele keapers wolle witte, wat mooglik liede ta keaperklachten.

Nettsjinsteande syn potensjele foardielen is it wichtich foar ferkeapers om de AI-genereare listings te besjen en te bewurkjen om krektens en relevânsje te garandearjen. It ark is fan doel om ferkeapers te helpen by it fermeldingsproses, mar minsklike yntervinsje en oandacht foar detail bliuwe krúsjaal.

Oer it algemien toant eBay's AI-ark foar it generearjen fan produktlisten út ôfbyldings belofte om de ferkeapûnderfining effisjinter te meitsjen. Ferkeapers moatte lykwols foarsichtich wêze en needsaaklike oanpassingen meitsje om de krektens en kwaliteit fan listings te garandearjen.