eBay yntroduseart AI-ark om produktlisten te generearjen fan foto's

eBay lanseart in nij AI-ark foar har merkferkeapers dy't automatysk in produktlisting kinne generearje mei mar ien foto. It ark, beskikber op 'e eBay-app foar iOS en gau foar Android, kin in titel, beskriuwing, produkt releasedatum generearje, en sels kategory, subkategory, listpriis en ferstjoerkosten foarstelle op basis fan 'e foto. Dit ark makket diel út fan 'e poging fan eBay om AI te yntegrearjen yn it ferkeapproses, nei de yntroduksje fan AI-genereare produktkatalogusbeskriuwingen en in ark foar eftergrûnferwidering foar it pleatsen fan foto's.

It ark is fan doel om de útdaging oan te pakken dêr't earste kear ferkeapers faak foar stean, bekend as de "kâlde start" -probleem. In protte nije ferkeapers wurde oerweldige troch de hoemannichte ynformaasje dy't nedich is om in kompetitive fermelding te meitsjen, en eBay hopet dat dit AI-ark de needsaak foar ferkeapers kin eliminearje om ynformaasje manuell yn te fieren. Guon lange-tiidferkeapers op eBay hawwe lykwols soargen útsprutsen oer de krektens en kwaliteit fan 'e AI-genereare beskriuwingen. Klachten binne dien oer misliedende en sels ûnwiere beskriuwingen, en ferkeapers beweare dat de generearre tekst repetitive, verbose is en oan wichtige details ûntbrekt.

eBay's agressive oanname fan AI yn har platfoarm ûnderskiedt it fan oare merkplakken. Shopify hat koartlyn AI-genereare produktbeskriuwings yntrodusearre, wylst Amazon AI-genereare gearfettings fan resinsjes hat útrôle. Amazon testet ek AI-ark om titels, beskriuwingen en kûgelpunten te generearjen foar selekteare produkten. It AI-ark fan eBay, yn tsjinstelling ta oaren, genereart lykwols advertinsjes direkt fan foto's. Nettsjinsteande wat skepsis ûnder ferkeapers, eBay is fan betinken dat AI de wriuwing signifikant kin ferminderje en it fermeldingsproses feroarje, wat it makliker en nofliker makket foar ferkeapers.

