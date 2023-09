EA Sports WRC: List fan befêstige auto's foar it kommende spultsje

EA Sports WRC, it oankommende racespul ûntwikkele troch Codemasters, is ynsteld om te frijlitten yn novimber 2023. It spultsje is fan doel in realistyske rally-racingûnderfining te leverjen, en lûkt ynspiraasje út Codemasters 'foarige titels lykas Colin McRae en Dirt Rally. Ien fan 'e spannende funksjes fan EA Sports WRC is it opnimmen fan byldbepalende auto's út' e skiednis fan 'e sport. Hjir is in list fan alle befêstige auto's foar it spultsje oant no ta.

It spultsje sil in totaal fan 10 hjoeddeistige WRC-, WRC2- en Junior WRC-auto's hawwe, tegearre mei 68 oare auto's dy't 60 jier fan rallying spanne. Guon fan 'e opmerklike auto's omfetsje de Ford Puma Rally1 HYBRID, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID, en Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID. Derneist sille spilers de kâns hawwe om har eigen rallyauto's te bouwen yn 'e Builder-modus.

EA Sports WRC sil ek in VR-modus oanbiede, wêrtroch spilers harsels kinne ferdjipje yn 'e spannende ûnderfining fan it riden fan har dreamrally-auto. It spultsje bliuwt de nammen fan auto's stadichoan iepenbierje, en mear auto's wurde ferwachte dat se yn 'e kommende wiken wurde oankundige.

Fans fan rally racing en sim-racing entûsjasters kinne útsjen nei it belibjen fan de útdaagjende spoaren en yntinse konkurrinsje yn EA Sports WRC. Mei de ekspertize fan Codemasters yn it ûntwikkeljen fan racespultsjes, belooft de kommende titel in essinsjeel kar te wêzen foar rally-racing-entûsjasters.

