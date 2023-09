Gean foarút fan it spultsje mei EA Sports 24 Ultimate Team Web en Companion Apps

As jo ​​​​in fûle fan binne fan EA Sports FC en net kinne wachtsje op de frijlitting fan 'e lêste edysje, EA Sports 24, dan sille jo bliid wêze om te witten dat de Web App en Companion App ynkoarten beskikber sille wêze om jo te jaan in foarsprong op it bouwen fan jo Ultimate Team.

De webapp, tagonklik fia in blêder op jo PC, Mac of mobyl apparaat, biedt in handige manier om jo team te behearjen, taktyk oan te passen, pakketten te keapjen en mei te dwaan oan 'e transfermerk, allegear út it komfort fan jo eigen apparaat. Underwilens lit de Companion-app, beskikber foar iOS- en Android-apparaten, jo dit alles ûnderweis dwaan.

Hoewol EA Sports hat gjin offisjele releasedatum foar de Web App oankundige, kinne wy ​​​​spekulearje basearre op eardere releases. Yn foargeande jierren waard de webapp sawat njoggen dagen foar de offisjele frijlitting fan it spul beskikber steld. Mei de frijlitting fan 'e iere tagong fan EA Sports 24 ynsteld foar septimber 22nd, kinne wy ​​​​ferwachtsje dat de Web App om 'e wike fan septimber 18th beskikber is.

Om tagong te krijen ta de webapp, meld jo gewoan oan mei jo EA-akkount, dy't jo PlayStation- of Xbox-oanmelding omfettet. As jo ​​​​gjin EA-akkount hawwe, kinne jo ien oanmeitsje op 'e offisjele EA Sports-webside. De Companion App, oan 'e oare kant, kin fergees downloade wurde fan' e Apple App Store of Google Play Store. Jo moatte miskien de foarige ferzje fan 'e Companion-app wiskje foardat jo de nije downloade.

Wylst it web en Companion-apps jo jo Ultimate Team kinne beheare, is it wichtich om te notearjen dat jo net echt wedstriden kinne spylje op dizze apps. Jo kinne lykwols in foarsprong krije by it bouwen fan jo team, ferkenne de nije funksjes, en fertroud wurde mei de foarútgong dy't binne yntrodusearre yn EA Sports 24.

De offisjele releasedatum fan EA Sports 24 wrâldwiid is 29 septimber 2023. As jo ​​lykwols de Ultimate Edition fan it spul foarbestelle of in EA Play-lidmaatskip hawwe, kinne jo genietsje fan betiid tagong fanôf 22 septimber 2023. Foarbestelle de standert edysje fan it spul of it hawwen fan in EA Play-lidmaatskip sil jo beheinde betiid tagong jaan, typysk in tsien oeren proef foar EA Play-leden, wylst EA Play Pro-leden op PC unbeheinde betiid tagong hawwe.

Dat, meitsje jo klear om yn 'e wrâld fan EA Sports 24 Ultimate Team te dûken en begjin jo dreamteam te bouwen mei help fan it web en Companion Apps. Bliuw op 'e hichte foar mear nijs en updates as de releasedatum tichterby komt.

boarnen:

- EA Sports