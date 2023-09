De takomst fan E3 Expo yn fraach as ESA einiget partnerskip mei ReedPop

De takomst fan 'e Electronic Entertainment Expo (E3), de ienris populêre fideospultsje-yndustry-ekspo, is nochris ûnwis, om't de Entertainment Software Association (ESA) har partnerskip mei ReedPop hat beëinige, it bedriuw dat holp by de revitalisaasje fan it evenemint.

ReedPop is bekend om it organisearjen fan eveneminten lykas PAX, EGX, en C2E2, en se waarden oan board brocht troch de ESA om te helpen de persoanlike ûnderfining op E3 ​​opnij yn te stellen. De plannen foar E3 2023 waarden lykwols úteinlik in pear moannen foar de plande datum annulearre, wat oanjout dat it partnerskip tusken ReedPop en ESA net suksesfol wie.

Yn in ferklearring oan GamesIndustry.biz spruts ESA CEO en presidint Stanley Pierre-Louis wurdearring út foar ReedPop's partnerskip en har ynspanningen om de yndustry en fans byinoar te bringen troch ferskate eveneminten. Hy neamde lykwols ek dat de ESA manieren ûndersiket om de fideospultsjesektor te ûntwikkeljen en better te tsjinjen fia E3, en evaluearret alle aspekten fan it evenemint, fan formaat oant lokaasje.

Dit beslút liket in eardere claim te befestigjen fan 'e Los Angeles City Tourism Commission dat plannen foar E3 2024 en E3 2025 by it Los Angeles Convention Center wiene annulearre. Dochs suggerearje de ferklearring fan Pierre-Louis en it GamesIndustry.biz-rapport dat E3 2024 en E3 2025 net hielendal skrast binne. D'r is noch in mooglikheid dat it evenemint yn 2024 plakfynt, mar op in oare lokaasje, wylst de ESA nei alle gedachten wurket oan in folsleine werútfining fan 'e E3-show foar 2025.

De COVID-19-pandemy hat ek wichtige útdagings steld foar it weromkommen fan E3 nei syn eardere gloarje. It evenemint hat muoite om oan te passen oan 'e feroarjende omstannichheden en beheiningen dy't troch de pandemy ûntstien binne. Yndustriële waarnimmers en fans wachtsje lykwols grif op fierdere nijs oer de takomst fan E3 en hoe't it de fideospultsjesektor sil trochgean foarmje.

