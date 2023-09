Drop yntroduseart opwurdearre ferzjes fan meganyske toetseboerden Ctrl, Alt en Shift

Drop, de meganyske toetseboerdfabrikant koartlyn oankocht troch Corsair, hat de nije ferzjes fan har populêre toetseboerden ûntbleate, ynklusyf de Alt V2, Ctrl V2, en Shift V2. Dizze nije modellen komme mei ferskate ferbetterings om prestaasjes en kompatibiliteit te ferbetterjen.

Ien fan 'e wichtige ferbetterings is de tafoeging fan stipe foar fiif-pin-skeakels ynstee fan trije-pin-skeakels. Dizze ferbettering lit de toetseboerden kompatibel wêze mei in breder oanbod fan aftermarket-skeakels út 'e doaze. Derneist stypje de nije modellen no offisjeel de VIA-oanpassingssoftware, en biede brûkers in krêftich ark om har toetseboerdynstellingen te feroarjen.

Om de akoestyk fan 'e toetseboerden te ferbetterjen, hat Drop ekstra lagen foam tafoege oan har konstruksje. Dit helpt om reverberaasje te ferminderjen en in mear befredigjend lûd te meitsjen by it typen. De stabilisatoren, ferantwurdlik foar it fêsthâlden fan gruttere toetsen, lykas de romtebalke, binne ek opwurdearre om har lûdskwaliteit te ferbetterjen.

De toetseboerden hawwe noch in aluminium lichem, en de skeakels binne oriïntearre yn in "noard-rjochte" rjochting, wêrtroch bettere ljochttransmission troch de toetsen mooglik is. Dizze oriïntaasje kin lykwols de kompatibiliteit fan aftermarket keycap in bytsje beheine.

Drop biedt ferskate konfiguraasjes foar de toetseboerden. Se kinne wurde kocht as foarboude toetseboerden of as bleate-bones-kits foar brûkers dy't leaver har eigen skeakels en keycaps brûke. De Alt V2 en Ctrl V2 binne te krijen mei sawol leech-profyl as hege-profyl gefallen, wêrtroch brûkers har foarkar estetyk kinne kieze.

Ynteressant biedt Drop ek de opwurdearre komponinten as upgrades nei de merk foar besteande Ctrl-, Alt- en Shift-eigners dy't gjin folslein nij toetseboerd wolle keapje.

Oer it algemien bringe dizze nije ferzjes fan 'e Ctrl-, Alt- en Shift-toetseboerd in ferskaat oan ferbetterings, wêrtroch't se konkurrearjender binne op 'e merk. Mei ferbettere switchkompatibiliteit, oanpasbere softwarestipe, en opwurdearre akoestyk, biede dizze toetseboerden in twingende opsje foar meganyske toetseboerdentûsjasters.

boarnen:

- Jon Porter. Drop's CTRL-, ALT- en SHIFT-toetseboerden wurde opknapt mei V2-updates. De râne.