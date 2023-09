Drop yntroduseart ferbettere ferzjes fan CTRL-, ALT- en SHIFT-toetseboerden foar ferhege typûnderfining

Drop, it liedende mienskip-oandreaune e-commerce bedriuw, hat koartlyn opwurdearre ferzjes fan har populêre CTRL-, ALT- en SHIFT-toetseboerden ûntbleate. Dizze toetseboerden, dy't foar it earst waarden lansearre yn 2018 en sûnt bestsellers binne wurden, binne bekend om har oanpassingsopsjes en konstruksje fan hege kwaliteit. De nije V2-farianten fan dizze toetseboerden hawwe ferbettere prestaasjes, ferbettere lûddemping, en nije skeakelopsjes, en leverje in superieure typûnderfining foar brûkers.

Ien fan 'e opmerklike ferbetterings yn' e CTRL-, ALT- en SHIFT V2-toetseboerden is de stabilisator-upgrades. De op plaat monteare Drop Phantom Stabilizers optimalisearje it lûd produsearre troch de gruttere modifikaasjetoetsen, wat resulteart yn in ferbettere toetseboerdûnderfining. Derneist hawwe dizze toetseboerden no ferbettere lûddemping mei de tafoeging fan meardere premium skomlagen troch it heule toetseboerd. Dit omfettet skommaterialen lykas Poron-boppefoam, IXPE-switchskuim, Poron-hotswap-socket-foam, en Poron-foam foar ûnderkant, dy't allegear bydrage oan superieure lûd en prestaasjes by it typen.

Drop hat ek nije skeakelopsjes yntrodusearre foar de V2-toetseboerden. Brûkers kinne kieze tusken Gateron Yellow KS3 Linear Switches of Drop Holy Panda X Clear tactile switches. Boppedat, foar dyjingen dy't ynteressearre binne yn it bouwen fan har eigen toetseboerd, biedt Drop in barebones-ferzje sûnder skeakels.

Personalisaasje is makliker makke mei Drop's nije Keyboard Configurator-software, dy't in brûkerfreonlike ynterface leveret foar ferhege LED-oanpassing. De V2-toetseboerden komme ek mei ferbettere ljochtmooglikheden, troch de yntegraasje fan 'e STM32-chipset. Brûkers kinne no genietsje fan flugger en makliker stipe foar de lêste QMK funksjes en kieze út 50 nije LED patroanen mei help fan de fluchtoetsen op it toetseboerd.

Wat kompatibiliteit oanbelanget, hat Drop stipe foar VIA en QMK útwreide, mei VIAL-stipe dy't letter dit jier komt. It SHIFT V2-toetseboerd yntroduseart ek in nije swarte kleuropsje.

Nettsjinsteande dizze upgrades behâlde de CTRL-, ALT- en SHIFT V2-toetseboerden de klassike kwaliteiten dy't se sa populêr hawwe makke. Se wurde noch altyd konstruearre mei fleantúch-grade aluminium materialen, it bieden fan in hege kwaliteit build. De LED's nei it noarden soargje foar heldere en libbene ferljochting, foaral foar brûkers mei shine-through keycap-sets.

De CEO fan Drop, Jef Holove, sprekt opwining út oer de opwurdearre toetseboerden, en stelt dat se in sprong foarút fertsjintwurdigje yn ûntwerp, prestaasjes en funksjonaliteit, wylst se de leafste kwaliteiten fan har foargongers behâlde.

De CTRL-, ALT- en SHIFT V2-toetseboerden binne no te keap op 'e Drop-webside, mei prizen fariearjend fan $ 140 oant $ 250 foar de folslein gearstalde ferzjes. Klanten dy't de orizjinele ferzjes fan dizze toetseboerden al hawwe, kinne ek upgradekits keapje om har hjoeddeistige modellen te ferbetterjen.

Ta beslút, Drop's ferbettere CTRL-, ALT- en SHIFT V2-toetseboerden biede in ongeëvenaarde typûnderfining mei har stabilisator-upgrades, ferbettere lûddemping, en nije skeakelopsjes. Dizze toetseboerden kombinearje klassike kwaliteiten mei ynnovative funksjes om elke buro-opset te ferheegjen.

