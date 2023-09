De Dow Jones Industrial Average wat heger, Apple, Amgen, en Microsoft ûnder Top Gainers

De Dow Jones Industrial Average makke beskieden winsten tidens de sesje fan freed, mei Apple, Amgen en Microsoft foarop. Apple-oandielen hawwe dizze wike in delgong fan 5% ûnderfûn fanwegen rapporten dat Sineeske regearingsmeiwurkers miskien wurde ferbean om iPhones te brûken.

Nettsjinsteande de winsten fan tongersdei kin de Dow Jones-yndeks wjerstân tsjinkomme op syn 50-dagen bewegend gemiddelde. Dit potinsjele ferset kin in krúsjale obstakel wêze, om't de opkommende trend fan 'e oandielmerk ûnder druk bliuwt.

Amgen-oandielen hat al har wichtige bewegende gemiddelden oertroffen en sjocht nei in yngongspunt fan 268.24. Microsoft hat boppe har 50-dagen-line stiek en is yn 'e iere stadia fan it foarmjen fan in nije basis.

Underwilens seagen West-Teksas intermediate crude oil futures in lichte ferheging nei krekt mear as $87 per barrel op 'e New York Mercantile Exchange. De 10-jierrige Treasury-opbringst sakke mei 4 basispunten nei sawat 4.22%.

Ynvestearders folgje de rintetariven nau yn 'e gaten foar de gearkomste fan' e Federal Reserve op 19-20 septimber. De opbringst fan 10 jier is dizze wike mei sawat 17 basispunten ferhege, om't de mooglikheid fan in oare taryfferheging foar it ein fan it jier wurdt beskôge. Wylst de Fed wurdt ferwachte dat se op syn folgjende gearkomste it federale fûnsnivo tusken 5.25% en 5.50% behâlde, skatte futureshannelers in kâns fan minder dan 50% op in 25-basispunt-ferheging op 'e gearkomste fan 1 novimber.

Yn oar merknijs seach de Nasdaq-komposite in ferheging fan 0.5% nei fjouwer opienfolgjende ferfal. It ôfnimmen fan oandielen hie in lichte foarsprong boppe advancers. De S&P 500 foege 0.4% ta, en de iShares Russell 2000 ETF fochten werom nei neutraliteit nei't er earder op 'e dei in daling fan 0.5% belibbe.

Yn termen fan yndividuele oandielen prestearre Adobe op 'e oandielmerk nei it ûntfangen fan in Mizuho-upgrade om te keapjen fan neutraal. Kroger kearde har nei ûnderen trajekt nei it ferslaan fan ferwachtingen fan earnings, wylst DocuSign in fluktuaasje yn oandielpriis ûnderfûn nei in sterke start.

Dizze merkûntwikkelingen markearje it belang fan trochgeande tafersjoch en analyse foar ynvestearders. Op 'e hichte bliuwe fan nijs en trends kin helpe om potinsjele kânsen te identifisearjen en ynvestearringsbesluten te lieden.

Definysjes:

- Dow Jones Industrial Average: In beursyndeks dy't de prestaasjes mjit fan 30 grutte bedriuwen dy't yn 'e publike eigendom binne fermeld op' e oandielbeurzen yn 'e Feriene Steaten.

- Bewegende gemiddelden: In berekkening dy't brûkt wurdt om gegevenspunten te analysearjen troch in searje gemiddelden te meitsjen om trends oer in spesifike perioade te identifisearjen.

