Minsken mei minder fertrouwen yn freonskippen Stipe troch AI, stúdzje fynt

In resinte stúdzje troch akademisy oan 'e Ohio State University docht bliken dat minsken har minder fertrouwen fiele yn har freonskippen as se ûntdekke dat har freonen AI hawwe brûkt om berjochten nei har te skriuwen. It eksperimint befette 208 dielnimmers dy't frege waarden om te pretendearjen as freonen mei in fiktive persoan mei de namme Taylor. De dielnimmers waarden ynstruearre om berjochten te stjoeren nei Taylor op syk nei stipe, advys of casual petear oangeande ferskate senario's.

Nei it ûntfangen fan antwurden fan Taylor, waarden dielnimmers ferdield yn trije gelikense groepen, wêrby't elke groep in oare útlis krige foar hoe't Taylor de berjochten gearstalde. De ferklearrings omfette Taylor gjin help te brûken, Taylor mei AI, of Taylor krige help fan in oare minske. De dielnimmers waarden doe frege oer har gefoelens foar Taylor's metoaden.

De befinings jouwe oan dat partikulieren de foarkar hawwe dat har freonen allinich fertrouwe op har eigen ynspanningen en gjin help fan tredden brûke, itsij fan AI as in oare minske. Dielnimmers utere minder tefredenheid en ferhege ûnwissichheid oer de status fan har freonskippen doe't se ûntdutsen dat AI belutsen wie by it komponearjen fan de berjochten. Neffens Bingjie Liu, de haadauteur fan 'e stúdzje, wurdearje minsken de ynset dy't ynvestearre is yn it behâld fan in freonskip en sjogge it gebrûk fan AI as fluchtoetsen, wat de relaasje negatyf kin beynfloedzje.

Dizze stúdzje komt yn oerienstimming mei earder ûndersyk dat sjen lit dat minsken de neiging hawwe om minder oan oaren te tinken as se AI brûke yn tekstkonversaasjes fanwegen it gebrek oan autentisiteit. Wylst AI-skriuwynstruminten gewoaner wurde yn ferskate kommunikaasjeapplikaasjes, warskôget de stúdzje tsjin it brûken fan se om te kommunisearjen mei freonen. Liu warskôget dat it fertrouwe op AI yn freonskippen fertinking koe meitsje en de autentisiteit en oprjochtheid fersteure dy't krúsjaal binne foar sûne relaasjes.

De wiidweidige details fan 'e stúdzje en har resultaten waarden publisearre yn' e Journal of Social and Personal Relationships. It ûndersyk beljochtet it belang fan echte ynspanning en autentisiteit by it behâld fan sterke en betsjuttingsfolle freonskippen, en beklammet dat gemak gjin oprjochte minsklike ynteraksje moat ferfange.

boarnen:

- Ohio State University stúdzje

- Sage Journals 'Journal fan sosjale en persoanlike relaasjes