Ferkenne de "Earste kontakt" Side Quest yn Starfield

It heul ferwachte spultsje Starfield is net allinich fol mei prachtige sights en immersive gameplay, mar it biedt spilers ek in oerfloed fan quests om te ûndernimmen. Ien fan 'e opfallende side-quests dy't oant no ta ûntdutsen binne, is "Earste kontakt", wêrby't in skip fol strandde yndividuen yn in baan om in planeet giet.

Om de syktocht "Earste kontakt" yn Starfield te begjinnen, moatte spilers reizgje nei Porrima II yn it Porrima-stjersysteem. Dêr komme se de bemanning fan de ECS Constant tsjin, dy't har út tiid en plak fine. Fans fan Star Trek kinne parallellen lûke mei "The Neutral Zone" ôflevering fan it earste seizoen fan The Next Generation.

Foardat jo yn 'e syktocht dûke, wurdt it advisearre om it twadde diel fan in oare syktocht te foltôgjen mei de namme "Unearthed." Hoewol net in betingst foar "Earste kontakt", leveret it foltôgjen fan "Unearthed" weardefol ynsjoch yn 'e minsklike skiednis fan it spultsje, en ferbettert de narrative ûnderfining fan "Earste kontakt."

By oankomst yn 'e baan fan Porrima II sille spilers in berjocht krije fan in NPC mei de namme Jiro Sugiyama, dy't har help freget om te begripen wat der bart op it strâne skip. Sadree't spilers dock mei it skip, se sille leare dat de ECS Constant is in koloanje skip dat begûn op syn reis fan ierde foardat minskdom ûntduts flugger-as-ljocht reizen. Yn 'e rin fan 200 jier hawwe meardere generaasjes wenne en omkommen oan board fan it skip mei de hoop om har te wenjen op Porrima II.

Om foarút te gean yn 'e syktocht, moatte spilers dan nei it Paradiso resort planetside gean en in bestjoersgearkomste bywenje. Underweis sille se de kâns hawwe om te ynteraksje mei de ferskate bemanningsleden dy't op 'e ECS Constant wenje, sels in klaslokaal fol bern tsjinkomme.

By it berikken fan 'e bestjoerskeamer sille spilers tsjûge wêze fan' e bedriuwskema fan 'e Paradiso-bestjoerders. Se wurde presintearre mei trije opsjes: de ECS Constant-bemanning wurde yntsjinne tsjinstfeinten op Porrima II, om it skip út te rusten mei in grave-drive sadat de bemanning in oar plak fine kin om te wenjen, of om de hiele bemanning te deadzjen.

Om de earste opsje te kiezen, moatte spilers spesifike materialen sammelje en de kaptein fan it skip oertsjûgje. De twadde opsje omfettet reizgjen nei HopeTech op 'e planeet Polvo om in grave-drive te krijen en dan de ECS Constant tariede foar syn ynstallaasje. Wat de tredde opsje oanbelanget, sille spilers gau realisearje dat de direkteuren net permanint kinne wurde fermoarde.

"Earste kontakt" is gewoan ien fan 'e boeiende side-quests yn Starfield dy't spilers ferdjipje yn in ryk en dynamysk universum. Mei syn yntrigearjende ferhaallinen en ferskate karren biedt it spultsje oeren fermaak foar fans fan it science fiction-sjenre.

boarnen:

- Starfield-spiel, ûntwikkele troch Bethesda Studios