Domino's Pizza Partners with Elephant for Digital Order Redesign

Domino's Pizza hat it IPG-kreatyf buro Elephant keazen om har digitale bestel-ekosysteem te fernijen. It doel fan it werynrjochting is om it bestelproses te modernisearjen en de ynnovaasje en persoanlikheid fan it merk Domino's te sjen litte. Elephant wûn it bedriuw nei in resinsje ûnder lieding fan Pile & Company.

Oaljefantpresidint Cara DiNorcia stelde, "Domino's hat altyd in lieder west yn 'e kategory en oan' e foargrûn fan ynnovaasje, foaral yn 'e technologyske romte wêr't se pionierden foar digitale bestellen. Wy wolle graach gearwurkje mei ambisjeuze merken dy't noch better wolle wurde. Wurkje mei in byldbepalend merk lykas Domino's om wirklik betsjuttingsfolle feroaringen te meitsjen oan har digitale ûnderfining is krekt it type komplekse útdaging dat ús team it leafst oanpakt.

Domino's online bestelle is goed foar mear dan 80% fan har bedriuw, en it merk woe in ferfarsking basearre op opkommende konsumintferwachtings fan e-commerce-ûnderfiningen. Elephant sil har ekspertize yn merk- en produktûnderfining brûke om te soargjen dat it nije bestelsysteem ferbetteret op it hjoeddeistige oanbod.

Christopher Thomas Moore, Domino's Chief Digital Officer, sei: "Wylst ús digitale bedriuw bloeit en wy konstant de brûkersûnderfining testen en optimalisearje, leauwe wy dat it ferbetterjen fan ús digitale bestelmooglikheden de bêste strategy is foar trochgeand sukses, foaral as de relaasje fan konsuminten. mei technology evoluearret." Moore sei dat Domino's ûnder de yndruk wie fan 'e kreative ideeën dy't Elephant presintearre.

Domino's Chief Digital Officer foege fierder ta, "De kombinaasje fan 'e saakkundigens fan sawol Elephant as ús rekordburo, Work In Progress, hat in fyzje en strategy ûntwikkele dy't ús digitale ûnderfiningen sille ferheegje, en it proses fan it bestellen fan jo favorite pizza noch magysk makket. .”

It gearwurkingsferbân tusken Domino's Pizza en Elephant hat as doel in ferbettere en mear ynnovative digitale bestelûnderfining te meitsjen foar Domino's klanten.

