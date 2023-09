EA FC 24: Pre-Order Discounts and Savings

EA FC 24, de folgjende ôflevering yn 'e populêre fuotbalspultsjesearje, is ynsteld om op septimber 29 frij te litten oer alle platfoarms. Dizze kear hat EA Sports lykwols de "FIFA"-tag foar it earst yn 'e skiednis fan' e franchise sakke. It spul is no beskikber foar foarbestelling, en biedt spilers de kâns om jild te besparjen op har oankeap.

Spilers kinne der foar kieze om EA FC 24 foar te bestellen op har foarkarsplatfoarm, ynklusyf de Nintendo Switch, en d'r binne twa ferskillende edysjes beskikber: Standert en Ultimate. Typysk biedt EA Sports in koarting foar it foarbestellen fan har spultsjes, en dizze kear is net oars. De mooglike besparrings binne lykwols wat fermindere.

Foar gamers dy't abonnearje op EA Play, krije se 10% koarting op har foarbestelling fan 'e Ultimate Edition op alle tapassing platfoarms. Dizze koarting jildt ek automatysk foar Xbox Game Pass-leden, om't EA Play wurdt bondele mei PC Pass en Game Pass Ultimate.

Eigners fan FIFA 23 sille ek 10% koarting krije op har foarbestelling fan 'e Ultimate Edition. It moat lykwols opmurken wurde dat dizze koarting net kin wurde kombineare mei de EA Play-lidmaatskipkoarting.

Hoewol't bepaalde winkellju meie biede hegere koartingen op de fysike kopy fan it spul, dit kin fariearje ôfhinklik fan lokaasje. Dêrom wurdt it oanrikkemandearre foar lêzers om te kontrolearjen mei lokale retailers om de bêste deal foar har te finen.

Derneist sille alle EA Play-leden de kâns hawwe om in proef fan 10 oeren fan it spultsje te belibjen, begjinnend op septimber 22. Foar dyjingen dy't ynskreaun binne op EA Play Pro, is it folsleine spultsje al opnommen mei it abonnemint.

Oer it algemien hawwe spilers de kâns om jild te besparjen troch pre-order koartingen en proefferzjes fan EA FC 24. It is in spannende tiid foar fans fan 'e franchise, om't se de frijlitting fan' e lêste ynstallaasje yn 'e EA FC-searje ferwachtsje.

Definysjes:

- EA FC 24: De kommende fuotbalwedstriid ûntwikkele troch EA Sports, ek bekend as de folgjende ôflevering yn 'e populêre spultsjesearje.

- FIFA: Earder brûkt yn 'e titel fan' e spultsje-searje, mar sakke foar EA FC 24.

- Koartingen: Ferlegings yn 'e priis fan it spultsje foar foarbestelling as fia oare promoasjes.

- Foarbestelling: De hanneling fan it keapjen fan in spultsje foar de offisjele releasedatum.

- EA Play: In abonnemintstsjinst dy't tagong jout ta in bibleteek fan EA-spultsjes en oare foardielen.

- Ultimate Edition: De hegere priis edysje fan it spul, en biedt ekstra ynhâld as bonussen.

