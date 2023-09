Yn in resinte ôflevering fan 'e Disruption Interruption-podcast sit gasthear Karla Jo Helms mei Chaitra Vedullapalli, mei-oprjochter en CMO fan Meylah, en mei-oprjochter en presidint fan Women in Cloud, om te besprekken hoe't se klanttsjinst fersteurt fia cloud go -to-market oplossings en co-ferkeapje gearwurkingsferbannen.

Vedullapalli beklammet it belang fan it hawwen fan in sichtberens-mindset foar CEO's om de mienskiplike útdagings oan te pakken dy't bedriuwen yn 'e digitale merk hawwe. Se beklammet de needsaak foar geduld en strategyen op lange termyn, mar merkt ek op dat it antwurd op in protte dilemma's faaks wat is dat minsken al witte.

As disruptor sels ferklearret Vedullapalli hoe't sy en oare wrâldwide MarTech-lieders de digitale merk foarmje en fraach kreëarje yn in lawaaiige merk. Se beklammet de kaairol dy't gearwurkingsferbannen spylje yn sukses op lange termyn, en beklammet de needsaak foar kompatibiliteit mei it bedriuwsmodel, wearden en doelen fan in bedriuw.

In partner-ekosysteem, lykas definiearre troch Forbes, is in netwurk fan organisaasjes dy't gearwurkje om wearde te meitsjen foar elkoar en har klanten. It is lykwols krúsjaal om de kompatibiliteit foarsichtich te beskôgjen om ûngelikense ferplichtingen fan belanghawwenden en oare misstappen te foarkommen dy't kinne liede ta mislearring.

Troch Meylah, Vedullapalli en har team leverje go-to-market (GTM) oplossingen foar merk ymplemintaasje, en helpt ûnderbesoarge bedriuwen tagong ta sichtberens fia de wolk en co-ferkeap platfoarms. Troch de krêft fan AI, wolk en IoT te benutten, bemachtigje se bedriuwseigners om te bloeien yn 'e digitale ekonomy.

Chaitra Vedullapalli is in erkend bedriuwslieder en pleitsje foar digitale gelikensens. Se is aktyf belutsen by ferskate organisaasjes en inisjativen, ynklusyf Women in Cloud en wrâldwide petearen mei de Feriene Naasjes. Har passy foar it mooglik meitsjen fan ekonomyske wolfeart troch tagong ta digitale oplossingen is evident yn har wurk.

Oer it algemien beklammet de oanpak fan Vedullapalli om klanttsjinst te fersteuren it belang fan gearwurkingsferbannen, strategyen op lange termyn en in sichtberens. Troch de útdagings fan 'e digitale merk oan te pakken en fraach te kreëarjen troch ynnovative oplossingen, makket se it paad foar bedriuwen om te bloeien yn in hieltyd feroarjend lânskip.

