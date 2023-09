Gargoyles Remastered Komt nei Nintendo Switch

Disney hat oankundige dat Gargoyles Remastered, in remastered ferzje fan it populêre 16-bit spultsje, sil lansearje op Nintendo Switch op 19 oktober. Untwikkele troch Empty Clip Studios, Gargoyles Remastered is basearre op 'e cartoon '90 en is in 2D side-scrolling platformer.

De remastered ferzje sil in gloednije hân-tekene keunststyl hawwe dy't nau liket op 'e fisuele styl fan' e animearre searje. It sil ek ferbettere lûdseffekten en tagonklikensfunksjes omfetsje lykas in weromspoelfunksje. Dizze tafoegings jouwe it spultsje in moderne touch, wylst se noch altyd trou bliuwe oan syn nostalgyske woartels.

Spilers sille de rol oannimme fan Goliath, lieder fan 'e Gargoyles, as se begjinne op in tûzen jier lange reis om de wrâld te beskermjen tsjin 'e kweade Eye of Odin. It ferhaal fan it spultsje nimt spilers fan it âlde Skotlân, wêr't se Viking Warriors fjochtsje, nei it moderne Manhattan, wêr't ûnferbidlike horden bedrige robots wachtsje.

Gargoyles Remastered biedt in immersive ûnderfining mei syn ferbettere fisuele, animaasjes en lûdseffekten. Spilers kinne naadloos wikselje tusken grafiken ynspireare troch de animearre searje en in klassike 16-bit modus dy't trou bliuwt oan it orizjinele spultsje. Derneist omfettet de remastered ferzje moderne funksjes lykas prestaasjes, gameplay weromspoelen, en breedskermpresintaasje, wêrtroch spilers har ûnderfining kinne oanpasse.

De orizjinele soundtrack is ek remastered en optimalisearre foar in mear immersyf aventoer. Fans fan 'e animearre searjes en retro-gaming-entûsjasters sille it nivo fan detail wurdearje dat yn dizze oplibbing fan Gargoyles set wurdt.

Gargoyles Remastered sil in must-spiel wêze foar fans fan it orizjinele Sega Genesis-spiel en foar nijkommers.

