Neffens ferskate eardere en hjoeddeistige Disney-bestjoerders binne d'r spekulaasjes dat Bob Iger, de CEO fan Disney, in "winske ein spultsje" hat om CEO sa lang mooglik te bliuwen en it bedriuw úteinlik oan Apple te ferkeapjen. Dizze spekulaasje komt út 'e nauwe freonskip dy't ûntwikkele tusken Iger en Apple-oprjochter Steve Jobs nei't Disney Pixar yn 2006 oernaam.

Yn syn memoires iepenbiere Iger dat as Jobs noch libbe, it wierskynlik is dat se de mooglikheid hawwe besprutsen om har bedriuwen te kombinearjen. D'r binne lykwols ferskate obstakels dy't moatte wurde oerwûn foar in Disney-Apple-fúzje, ynklusyf goedkarring fan regeljouwing en it feit dat Apple selden oanwinsten sa grut makket as de Disney-Pixar-deal.

It hjoeddeistige regeljouwingsklimaat, mei in fokus op it kreakjen fan Big Tech, kin it dreech meitsje foar in megafúzje lykas dizze om goedkarring te krijen. Antitrust-rjochtsaken binne yntsjinne tsjin bedriuwen lykas Amazon en Microsoft, beweare dat se monopoaljes binne. Fierder is Google ynsteld om te rjochtsjen oer beskuldigingen fan yllegale saaklike deals.

Nettsjinsteande dizze obstakels hat Iger noch tiid om in grutte oanwinst te manoeuvreren. Syn kontrakt as CEO fan Disney is ferlingd troch 2026, en hy gie koartlyn werom nei it bedriuw nei't er mei pensjoen gie yn 2020. Sûnt syn weromkomst is Iger úteinset mei in kostenbesparring, ynklusyf ûntslaggen en in bedriuwswiid werstrukturearring. Hy hat ek oanwiisd op de mooglikheid om net-Disney-aktiva te ferkeapjen, lykas ABC en ESPN.

Geroften hawwe ek sirkulearre dat Disney in nije strategy kin beskôgje foar har lineêre televyzje-eigenskippen, dy't binne beynfloede troch ôfnimmend publyk en de opkomst fan snoerknipsel. De hjoeddeistige oandielpriis fan Disney is lykwols hannele op leechten dy't yn hast in desennia net sjoen binne, wat oanjout op potensjele útdagings foar it bedriuw. Allinich de tiid sil leare as Bob Iger's langsteande belangstelling foar Apple sil komme ta bloei.

Boarnen: CNBC, Vanity Fair