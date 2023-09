Yntroduksje fan EA Sports WRC: The Next Generation Rally Game

Codemasters, de ûntwikkelder efter populêre franchises foar racespultsjes, hat har lêste projekt, EA Sports WRC, ûntbleate. Dit heul ferwachte rally-spiel wurdt oanhelle as in "wiere folgjende generaasje" ûnderfining en in must-have foar sim-racing-entûsjasters. Ynsteld om frij te litten op PC, PlayStation 5, en Xbox Series X|S, EA Sports WRC is fan doel in immersive en autentike rally racing-ûnderfining te leverjen.

Neffens senior kreatyf direkteur Ross Gowing is dit it rallyspultsje dat Codemasters altyd woe meitsje. Mei de offisjele WRC-lisinsje en de djippe kennis en ekspertize fan 'e studio, fertsjintwurdiget EA Sports WRC it hichtepunt fan rallymotorsport.

It spultsje sil 18 offisjele FIA ​​World Rally Championship-lokaasjes hawwe, mei in totaal fan 600 km oan spoaren. Spilers sille de kâns hawwe om te kiezen út in seleksje fan 10 hjoeddeistige WRC-, WRC2- en Junior WRC-auto's, lykas ek hast 70 byldbepalende rallyauto's fan 'e ôfrûne seis desennia. It gebrûk fan Unreal Engine, kombinearre mei de ekspertize fan spultsje-ûntwerper Jon Armstrong, sil de gameplay-ûnderfining ferbetterje mei it orizjinele Dynamic Handling System fan Codemasters.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan EA Sports WRC is de mooglikheid foar spilers om de ôfhanneling fan har eigen auto te personalisearjen. Se sille ek de kâns hawwe om har eigen auto te meitsjen yn 'e nije Builder-arena, en tafoegje in unyk elemint fan oanpassing oan it spultsje.

EA Sports WRC is ynsteld om op 3 novimber 2021 frij te litten, en it foarbestellen fan it spultsje komt mei ferskate foardielen. Spilers dy't foarbestelle sille fiif VIP-passen krije, dy't ekstra's nei lansearring omfetsje, trije idelenspakketten mei liveries en klean yn it spultsje, en trije dagen fan iere tagong fan 31 oktober.

Yn 'e wrâld fan gaming makket EA Sports WRC in buzz ûnder rally-racing-entûsjasters, en de kommende release wurdt heech ferwachte. Mei syn prachtige grafiken, realistyske ôfhanneling, en wiidweidige auto-seleksje, wurdt ferwachte dat dizze lêste titel fan Codemasters in nije standert foar rallyspultsjes sil ynstelle.

boarnen:

- Codemasters

- EA Sports