Globale piloaten foar digitale reisbewiis binne ynsteld om bûten Jeropa út te wreidzjen, mei de kommende biometryske scanners fan Idemia dy't dizze digitale referinsjes stypje. Dit waard iepenbiere tidens in resint Future Travel Experience webinar mei de titel "The Seamless Trusted Traveler Experience: What's Next?" It webinar brocht belanghawwenden fan 'e Amerikaanske regearing, loftfeartmaatskippijen en Idemia byinoar om de ymplemintaasje fan digitale reisbewiis en it ferminderjen fan kontrôles fan ID-dokumint op fleanfjilden te besprekken.

Neal Latta fan 'e US Transportation Security Administration (TSA) beoardiele it TSA PreCheck-programma, en markeart har sukses yn it effisjint ferwurkjen fan reizgers. Sawat 99 prosint fan reizgers dy't troch PreCheck geane wurde yn 10 minuten of minder ferwurke. Dit jier allinich hat it TSA PreCheck-programma in tafoeging sjoen fan sawat 4 miljoen oanfregers. Mei TSA PreCheck, fertroude reizgers fan Customs and Border Protection, en oare populaasjes mei leech-risiko, lykas DoD-meiwurkers, kinne yn totaal 34 miljoen minsken profitearje fan rappe fleanfjildprosessen.

Greg Forbes fan Delta Air Lines besprutsen konsumintsentimint, en beklamme dat de mearderheid fan 'e reizgers leaver gesichtsbiometrie brûke oer tradisjonele reisdokuminten. Derneist jouwe brûkers fan digitale ID fleanfjildprosessen in 30 punten hegere Net Promoter Score. Delta's biometryske Touchless PreCheck-ûnderfining wreidet út nei grutte lofthavens yn New York (JFK en La Guardia) en LA (LAX). Forbes stelde dat Delta ree is om te passen by de snelheid wêrop TSA syn biometryske mooglikheden wol útwreidzje.

Beyond it sentimint fan passazjiers, bliuwt de primêre soarch om in grutter folume passazjiers effisjint te ferwurkjen sûnder te kompromittearjen op feiligens. Biometrics kinne bagfalltiden signifikant ferminderje fan gemiddeld 4 minuten nei mar 30 sekonden. Dit waard markearre troch Forbes tidens it webinar.

Tidens it webinar besprutsen Nick van Straten fan KLM de Digital Travel Credential Type 1 pilot, wêrfoar Idemia tsjinnet as de technology leveransier. Passazjiers kinne in Digital Travel Credential (DTC) oanmeitsje troch har paspoart te scannen mei in smartphone-app levere troch Idemia. Dizze pilot wurdt op it stuit útfierd op flechten tusken Kanada en Nederlân, en it is in fuortsetting fan in eardere piloat dy't troch de pandemy fersteurd wie.

Lisa Sullivan fan Idemia merkte op dat it mobile rydbewiis dat wurdt lansearre troch guon steaten yn 'e FS it rûge ekwivalint is fan' e DTC. Se neamde ek dat de folgjende iteraasje fan 'e Credential Authentication Technology (CAT) II-apparaten levere oan TSA troch Idemia yn steat is om digitale reisbewiis te akseptearjen. Fierder kin 1: N gesichtsherkenning wurde ymplementearre op oare touchpoints om konsistinsje yn passazjiersûnderfiningen te garandearjen.

It haaddoel fan Idemia foar biometryske ynskriuwing by TSA PreCheck is om konsuminten in ferskaat oan opsjes te jaan om mei te dwaan, en soargje foar in naadleaze en fertroude reizgersûnderfining.

Boarnen: Future Travel Experience

Definysjes:

Digitale reisbewiis: Dit binne digitale ferzjes fan reisdokuminten, lykas paspoarten, dy't elektroanysk wurde opslein en presintearre op mobile apparaten of fia biometryske identifikaasje.

TSA PreCheck is in programma fan 'e US Transportation Security Administration dy't rappe befeiligingsscreening biedt foar fertroude reizgers, wêrtroch se troch befeiligingskontrôles kinne passe mei skuon oan, floeistoffen yn har tassen en laptops yn har koffers. Credential Authentication Technology (CAT): CAT is in systeem dat wurdt brûkt om bewiisbrieven, lykas elektroanyske reisdokuminten, te autentisearjen en te falidearjen, troch har jildigens te kontrolearjen en de identiteit fan 'e dokuminthâlder te ferifiearjen.