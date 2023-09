It ministearje fan Digitale Saken yn Taiwan is fan plan om AI-produksjesysteem en -sintrum op te rjochtsjen

It ministearje fan Digitale Saken yn Taiwan wurket oan it oprjochtsjen fan in produksjesysteem en sintrum om applikaasjes foar keunstmjittige yntelliginsje (AI) te evaluearjen en te testen. De plakferfangend minister fan Digitale Saken, Lee Huai-jen, makke dizze oankundiging tidens de iepeningsseremoanje fan DevDays Asia, in technologyforum mienskiplik organisearre troch Microsoft en de Administration for Digital Industries fan it ministearje.

Neist it opsetten fan it AI-produksjesysteem en -sintrum, sil de National Science and Technology Council ek de Trustworthy AI Dialog Engine evaluearje en testen. Dizze inisjativen fan 'e regearing wurde ferwachte dat se yndustry yn Taiwan helpe by it ûntwikkeljen fan ferantwurdlike en betroubere AI-applikaasjes.

DevDays Asia, dy't op it stuit plakfynt yn Taipei en sil op freed nei Kaohsiung ferhúzje, rjochtet him op generative AI-ûntwikkeling, cyberfeiligens en digitale fearkrêft. Taiwaneeske bedriuwen sykje hieltyd mear AI-technology op te nimmen yn ferskate yndustry. Guon brûke Microsoft's Azure OpenAI Service, dy't krityske oplossingen foar bedriuwsfeiligens, neilibjen en regionale beskikberens leveret.

Microsoft Taiwan is aktyf belutsen by de ûntwikkeling fan AI yn Taiwan. It AI-ûndersyk-en-ûntwikkelingssintrum fan it bedriuw, oprjochte yn 2018, hat nau gearwurke mei de regearing en bliuwt ynvestearje yn Taiwan, benammen yn AI-talintkultivaasje, software en hardwareûntwikkeling.

Microsoft beklammet it belang fan ferantwurde en etyske AI-applikaasjes, en stelt dat AI-ûntwikkeling fierder giet dan it meitsjen fan generative AI-technologyen. It bedriuw kundige koartlyn oan dat it syn doel foar kweken fan digitale talinten yn Taiwan foarôfgeand oan skema hat berikt en is fan plan om in trainingsprogramma foar AI-technology te lansearjen om it publyk te ûnderwizen oer de lêste AI-technologyen en -applikaasjes.

boarnen:

- Ministearje fan Digitale Saken

- Microsoft