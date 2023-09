Lytse bedriuwen helpe mei digitale produksje en marketing: Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, in lyts bedriuw basearre yn Big Stone Gap, Virginia, is rjochte op it leverjen fan digitale produksje- en marketingtsjinsten oan oare lytse bedriuwen. It bedriuw krige koartlyn in subsydzje foar oerienkommende siedkapitaal fan $ 10,000 fan 'e Virginia Coalfield Economic Development Authority (VCEDA) om har groei te stypjen.

Oprjochte troch Justin Falin yn desimber 2022, Just Adventure Productions biedt in ferskaat oan tsjinsten, ynklusyf videografy, drone-videografy, en marketing op sosjale media. It bedriuw is fan doel it premjêre buro foar digitale mediaproduksje en marketing yn 'e regio te wêzen, it sukses fan ynwenners en bedriuwen yn Súdwest-Firginia te stypjen.

Neist har hjoeddeistige oanbiedingen hat Just Adventure Productions plannen foar takomstige útwreiding, ynklusyf webûntwerp, mobile apps, en sosjale media trainingstsjinsten. It bedriuw stelt foar om in betrouber en renommearre bedriuw te wurden dat bedriuwen helpt oer te gean nei it digitale tiidrek fan media en marketing.

Mei in eftergrûn yn massakommunikaasje en fjouwer jier produksjeûnderfining liedt Justin Falin de groei fan it bedriuw. Hy is ek lid fan 'e Wedding and Event Videographers Association International en foltôget de kritearia om de WEVA International Merited Professional Videographer-sertifikaasje te ûntfangen. It bedriuw hat op it stuit ien folsleine en ien part-time wurknimmer yn tsjinst, mei plannen om binnen fiif jier út te wreidzjen nei maksimaal fjouwer fulltime en twa part-time meiwurkers.

Ien fan 'e wichtichste foardielen foar Just Adventure Productions wie de VCEDA-siedkapitaalsubsydzje. De subsydzje holp it bedriuw djoere apparatuer te keapjen nedich foar har operaasjes. Sûnder de subsydzje soe Justin yn skulden gean moatten om de juste apparatuer te krijen. De subsydzje hat in wichtige ympuls west foar de groei en ûntwikkeling fan it bedriuw.

Oer it algemien is Just Adventure Productions fan doel oare lytse bedriuwen te stypjen yn har digitale marketingbehoeften, it leverjen fan oplossingen mei folsleine tsjinst om har te helpen har ferhaal te fertellen, har produkten en tsjinsten sjen te litten, talint as supporters te rekrutearjen, en in kompetitive foardiel te krijen.

boarnen:

- Virginia Coalfield Economic Development Authority

- Just Adventure Productions LLC