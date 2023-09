Upgrade nei digitale landlines begjint yn Noard-Ierlân

BT hat de upgrade fan fêste linen nei digitale technology yn Noard-Ierlân inisjearre as ûnderdiel fan har Digital Voice-projekt. Dit projekt hat as doel om tradisjonele analoge telefoanlinen te ferfangen troch digitale, mei gebrûk fan breedbântechnology. It projekt, beskreaun as in "ien kear-yn-in-generaasje" ûndernimming, begûn yn bepaalde gebieten fan Ingelân yn july en augustus. BT sil der foar soargje dat klanten yn Noard-Ierlân op syn minst fjouwer wiken foar de oerstap op 'e hichte wurde brocht.

De upgrade nei digitale technology wurdt as essinsjeel beskôge, om't de besteande analoge technology ferâldere wurdt. BT beklammet dat fêste tillefoans net wurde útfased, en foar de mearderheid fan klanten sil de skeakel gewoan belûke it ynstekken fan de fêste telefoan yn in breedbân router ynstee fan in muorre-fêstmakke socket. De foardielen fan 'e skeakel omfetsje avansearre mooglikheden foar scam-opropfiltering en dúdliker opropaudio.

De oergong nei Digital Voice wurdt ferwachte te wêzen in ienfâldich en fergees proses foar hast alle klanten, mei gjin thús ynstallaasje wurk nedich. BT moedigt klanten lykwols oan dy't ekstra stipe nedich hawwe of harsels kwetsber beskôgje om har te ynformearjen. Bepaalde klanten, lykas dyjingen mei hangers foar sûnenssoarch, dejingen dy't allinich fertrouwe op fêste tillefoans, en dy sûnder mobyl sinjaal, sille ynearsten net proaktyf wurde oerskeakele.

Om bewust te meitsjen oer de oerstap nei digitale technology, is BT fan plan om in searje gemeentehûseveneminten en pop-up-stands yn Noard-Ierlân te hostjen. Dizze eveneminten hawwe as doel om klanten mear ynformaasje en stipe te jaan tidens de oergong.

boarnen:

- BT

- Shropshire Ried