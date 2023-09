Etioopje hat in wichtige stap nommen foar it oannimmen fan digitale ID's mei de seleksje fan Madras Security Printers Private Limited as har printpartner. It bedriuw krige in kontrakt fan $ 300,000 om 1 miljoen digitale ID's te produsearjen, bekend as Fayda. Dizze ID's sille biometryske ynformaasje omfetsje om Etiopyske boargers te autentisearjen en har tagong ta publike tsjinsten te fasilitearjen, lykas ek de mooglikheid om har identiteit te ferifiearjen by it iepenjen fan bankrekkens.

In oar krúsjale aspekt fan it digitale ID-systeem dat wurdt beskôge is it kontrakt foar gegevensopslach. Tidens de proeffaze waarden Tech5's biometryske motor en software foar útjefte fan digitale ID hifke, yn oerienstimming mei de wet op digitale identiteit dy't fereasket dat goed organisearre persoanlike gegevens feilich opslein wurde yn in oanwiisde databank.

De lansearring fan it Fayda ID-ynskriuwingsproses yn 2022 markearre it begjin fan Etioopje's National Identity Program. Mear dan 1.4 miljoen Etioopiërs binne al registrearre foar de Fayda ID, dy't tsjinnet as it fûnemintele identifikaasjedokumint fan it lân foar identiteitsferifikaasje.

Op it stuit is de meast brûkte foarm fan identifikaasje yn Etioopje de Kebele ID, benammen brûkt om it wenplak fan in persoan oan te jaan. Dizze ID, tegearre mei oare funksjonele identifikaasjedokuminten lykas rydbewiis en ynternasjonale paspoarten, wurdt brûkt om de identiteit fan in yndividu te ferifiearjen.

Yn maart 2023 hat Etioopje it wetsfoarstel foar de proklamaasje fan digitale identiteit yn 'e wet trochjûn, en by oare Afrikaanske folken lykas Kenia en Oeganda oergong nei in digitaal identifikaasjesysteem. De wetjouwing beslacht essensjele aspekten lykas registraasjeprosedueres, autentikaasjetsjinsten, gegevensfeiligens, privacybeskerming en juridyske gefolgen foar ynbreuken. Dizze beweging hat as doel it ID-systeem te modernisearjen en ynklusiviteit yn Etioopje te befoarderjen.

Fierder is de Nasjonale Bank fan Etioopje, yn gearwurking mei it National Identity Program, plannen om de Fayda digitale ID te brûken foar alle banktransaksjes. Dit inisjatyf sil bankklanten fereaskje dat se har Fayda ID oan board brûke, en dêrmei de bankoperaasjes streamlynje en in effisjinter systeem ynstelle.

Underwilens stiet Kenia ek op 'e râne fan it lansearjen fan in eigen digitaal ID-systeem. De kommende digitale ID's sille avansearre feiligensfunksjes hawwe lykas iris en gesichtsbiometrie, lykas fingerprintidentifikaasje. Dizze digitale ID's sille it earder mislearre Huduma Namba-programma ferfange dat yn 2018 waard lansearre.

Ta beslút, de kar fan Madras Security Printers Private Limited as de produsint fan digitale ID's yn Etioopje markeart in wichtige mylpeal yn 'e reis fan it lân nei in digitaal identifikaasjesysteem. Mei de ymplemintaasje fan digitale ID's sille Etiopiërs ferbettere tagong hawwe ta iepenbiere tsjinsten en ferbettere effisjinsje yn bankoperaasjes.

