World Languages ​​and Digital Humanities Meet-Up komt werom nei de Universiteit fan Arkansas

De World Languages ​​and Digital Humanities Studio oan 'e Universiteit fan Arkansas is bliid om it weromkommen fan' e Digital Humanities Meet-Up oan te kundigjen. It evenemint sil plakfine yn 'e studio yn it JB Hunt Center op 14 septimber fan 4 oant 5 oere

Tidens de iepening DH Meet-Up sille fakulteiten en ôfstudearden fan 'e ôfdieling Wrâldtalen, Literatueren en Kultueren har projekten sjen litte dy't wrâldkultueren en digitale technology kombinearje. Oanwêzigen kinne ferwachtsje presintaasjes te sjen oer ferskate ûnderwerpen, lykas 360-fotografy, ynteraktive firtuele rûnliedings fan âlde siden, paleografyske lessen op touchscreen foar it learen fan midsieuske Frânsk, en it ynnovative gebrûk fan digitale ark yn 'e klas.

Nei it evenemint sil d'r in resepsje hâlden wurde yn 'e WLDH Studio, dy't in kâns biedt foar oanwêzigen om te netwurkjen en fierder te besprekken oer de presintearre projekten.

De twadde DH Meet-Up fan 'e moanne sil plakfine op septimber 28th fan 11 oant 12 oere. Dit omfettet útstellen foar finansiering, potensjele kursussen en learienheden. Lunch wurdt fersoarge troch de studio nei dit evenemint.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

