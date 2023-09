Geroften oer Nintendo's Next Console Surge by Gamescom

Geroften hawwe dwarrelen oer Nintendo's heul ferwachte folgjende konsole, mei Gamescom as in wichtige katalysator foar spekulaasje. Tal fan media hawwe rapporteare dat ûntwikkelders in eksklusyf blik krigen hawwe fan 'e Nintendo Switch-opfolger by it evenemint ferline moanne, wat ferwachting ûnder fans oanwakker.

Hoewol't Nintendo strak bleaun is oer dizze geroften, hawwe ferskate boarnen stadichoan mear ynformaasje iepenbiere oer wat mooglik plakfûn by Gamescom. Digital Foundry hat in fideo frijlitten dy't ljocht skine op 'e geroften, mei oanfoljende details. It is lykwols wichtich om te notearjen dat de besprutsen ynformaasje basearre is op twaddehâns boarnen en mei foarsichtigens moatte wurde nommen.

Neffens rapporten fan Eurogamer en VGC wurdt leaud dat de T239 Nvidia SoC de bedoelde hardware is foar de nije konsole. Dit komt oerien mei eardere lekken fan Nvidia sels. Derneist is it suggerearre dat de Breath of the Wild-demo rûn op 4K / 60fps mei DLSS-technology, en toant de yndrukwekkende mooglikheden fan 'e hardware.

De Matrix-demo, dy't avansearre ray-tracing-technology befette, profitearre fan Nvidia's superieure hardware yn ferliking mei AMD. It wurdt spekulearre dat DLSS 3.5, mei útsûndering fan frame generaasje, waard brûkt foar de demo. Sjoen de foarútgong makke troch Unreal Engine 5 yn 'e ôfrûne twa jier, wurdt ferwachte dat de motor mear skalberber en kompatibel sil wêze mei de nije konsole.

Sawol Nvidia as Epic Games hawwe in belang by it garandearjen dat Unreal Engine 5 tagonklik en oanpasber is foar de Switch 2. Epic Games wolle it potinsjele súkses fan har motor net beheine op in platfoarm sa populêr as de orizjinele Switch, wylst Nvidia as doel hat om har nijsgjirrige DLSS- en ray-tracing-mooglikheden sjen te litten.

Wylst de geroften om de folgjende konsole fan Nintendo spannend binne, is it wichtich om se mei skepsis te benaderjen oant offisjele befêstiging wurdt levere. Dizze geroften biede lykwols wat spannende glimpsen yn wat de takomst fan Nintendo-gaming kin hâlde.

