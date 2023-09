Netskope krijt Kadiska om har arsjitektuer foar befeilige tagongstsjinsten (SASE) te ferbetterjen

By

Netskope, in liedende leveransier fan oplossingen foar wolk-, gegevens- en netwurkfeiligens, hat Kadiska oernaam, in platfoarmbedriuw foar digitale ûnderfiningbehear (DEM). De finansjele details fan 'e oankeap waarden net bekend makke.

De SASE-arsjitektuer fan Netskope kombineart feiligens en netwurking om brûkers, apparaten en lokaasjes te ferbinen mei applikaasjes, websiden en gegevens. Mei de yntegraasje fan Kadiska's DEM-mooglikheden kinne organisaasjes it sukses fan hybride wurk en oare digitale transformaasje-inisjativen garandearje, wylst ek klantûnderfiningen digitalisearje.

Kadiska is spesjalisearre yn monitoring en sichtberens fan digitale ûnderfining. It team fan it bedriuw hat wiidweidige ûnderfining yn DEM, tafersjoch op applikaasjeprestaasjes (APM), en monitoring fan netwurkprestaasjes (NPM). Se hawwe technology ûntwikkele dy't echte brûkersûnderfiningmonitoring (RUM) kombineart mei sichtberens fan ein-oan-ein netwurk en applikaasjeprestaasjes.

Troch Kadiska's monitoaringsmooglikheden te benutten, sil Netskope syn klanten kinne leverje mei AI- en masinelearen-oandreaune digitale ûnderfiningsanearring. Dit sil helpe by it kontrolearjen en ferhelpen fan prestaasjesproblemen en it optimalisearjen fan de digitale ûnderfining oer de SASE-arsjitektuer fan Netskope.

Yn augustus 2023 lansearre Netskope de Proactive Digital Experience Management foar SASE-oplossing. Dizze oplossing biedt ferskate wichtige funksjes, ynklusyf Synthetic Monitoring Augmentation for Real Traffic (SMART) monitoring, dy't RUM en syntetyske transaksjemonitoring (STM) kombineart foar sichtberens yn 'e digitale ûnderfiningen fan brûkers. It makket ek pro-aktive sanearring fan problemen mei digitale ûnderfining mooglik en leveret routingkontrôles op meardere nivo's foar optimale applikaasjeprestaasjes.

De produkten en oplossingen fan Netskope kinne organisaasjes nul fertrouwensprinsipes tapasse, lykas AI en masine learen, om har gegevens te beskermjen en te ferdigenjen tsjin cyberbedrigingen. It bedriuw biedt ek it Evolve Partner Program oan, wêrtroch MSSP's, MSP's en oare technologyproviders de produkten en oplossingen fan Netskope yn har portfolios kinne yntegrearje.

Oer it algemien fersterket de yntegraasje fan Kadiska's DEM-platfoarm yn Netskope's SASE-arsjitektuer de ynset fan Netskope om útsûnderlike digitale ûnderfiningen te leverjen, wylst se feiligens en prestaasjes garandearje foar organisaasjes yn it digitale tiidrek.

boarnen:

- MSSP Alert en ChannelE2E

– LinkedIn (profilen fan Netskope en Kadiska)