City of Seattle biedt subsydzjes oan om de digitale skieding te sluten

De stêd Seattle leveret subsydzjefinansiering oan organisaasjes dy't wijd binne oan it ferminderjen fan de digitale skieding binnen har mienskippen. De kommende subsydzjesyklus sil op moandei 18 septimber 2024 middeis iepene wurde. Belangstellenden kinne mear leare oer it proses troch bywenjen fan in firtuele gearkomste hâlden troch de City's Community Technology Advisory Board (CTAB) op tiisdei 12 septimber om 6 Oanfoljende ynformaasjesesjes sille yn 'e kommende wiken pland wurde.

De subsydzjes foar digitale oandiel foar 2024 sille maksimaal $ 35,000 tawize oan kwalifisearjende non-profit organisaasjes en mienskipsgroepen yn Seattle. Dizze fûnsen sille projekten stypje dy't as doel hawwe om ynternettagong en oanname te fergrutsjen, mei in sterke fokus op fjouwer wichtige gebieten:

Tsjinsten foar digitale navigaasje: Persoanlike assistinsje jaan oan ynwenners by it brûken fan apparaten, ferbining mei it ynternet en oanmelde foar goedkeape ynternetplannen.

Klassen/workshops foar digitale literatuer: It oanbieden fan training yn digitale feardigens oan brûkers fan nije technology.

Apparaten en technyske stipe: It leverjen fan apparaten lykas laptops, Chromebooks, tablets en smartphones, tegearre mei de nedige stipe om se effektyf te brûken.

Ynternetferbining: Wi-Fi útwreidzje of oare middels brûke, lykas hotspots, routers, of Wi-Fi-tagongspunten, om ynternettagong te bringen foar bewenners mei leech ynkommen.

It programma foar digitale equity-subsydzje is ûnderdiel fan 'e Seattle Information Department (Seattle IT), dy't as doel hat feilige, betroubere en konforme technologyen te leverjen dy't de stêd ynskeakelje om lykweardige en responsive tsjinsten oan it publyk te leverjen. Foar de subsydzjesyklus fan 2024 is in totaal fan $ 545,000 beskikber fia it Technology Matching Fund (TMF) en Digital Navigator Grant. De mienskip wurdt ek ferwachte dat se in wedstryd bydrage fan 25% fan 'e finansieringsoanfraach, dat kin wêze yn' e foarm fan frijwilligerswurk, materialen, profesjonele tsjinsten, of cash.

Om de firtuele CTAB-gearkomste op 12 septimber by te wenjen, kinne dielnimmers online meidwaan mei Cisco Webex Meetings of skilje mei de opjûne telefoannûmers.

Boarnen: City of Seattle, Seattle IT