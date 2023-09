Digitale kûpons: De opkomst fan besparrings yn it digitale tiidrek

Digitale kûpons winne populariteit as mear minsken oergean fan tradisjonele kranten. Mei de delgong fan kranteabonneminten is it gemak fan digitale kûpons bliken dien. Winkeliers lykas Publix omearmje technology troch besparrings oan te bieden fia har mobile app en programma, Club Publix. Shoppers kinne no tagong krije ta koartingen mei har tillefoans of telefoannûmers, wêrtroch't de needsaak foar papieren coupons elimineert.

Hannah Herring fan Publix stelt, "Ik tink dat as technology komt, wy perfoarst in opkomst sjogge yn it gebrûk fan digitale kûpon." Ien fan 'e foardielen fan digitale coupons is it gemak dat se biede. Fuort binne de dagen fan it sykjen nei mispleatst papieren coupons of soargen as se yn 'e auto waarden litten. No kinne shoppers har coupons maklik te krijen hawwe op har tillefoans.

Winkeliers hawwe ek de foardielen erkend fan digitale kûpons by it ferminderjen fan it potinsjeel foar fraude. Troch klanten oan te moedigjen goedkarde kûpons te brûken op winkelapps, nimt it risiko fan frauduleus gebrûk fan kûpons ôf. Breanne Benson, bekend as "Bree The Coupon Queen," ferklearret, "As de winkels in soad jild begjinne te ferliezen, sille se moatte slute mei coupons yn it algemien."

Ynteressant is couponing net langer beheind ta in spesifike demografyske. Minsken fan alle leeftiden en eftergrûnen wurde ynteressearre yn 'e keunst fan couponing. Benson ûntbleatet, "Ik bedoel, ik haw minsken op 'e kolleezje dy't myn programma nimme en learje hoe't jo coupon kinne. Ik haw minsken dy't mei pensjoen binne mei in fêst ynkommen, myn programma nimme en learje hoe't jo coupon kinne." De âldere generaasjes oanpasse oan it brûken fan digitale kûpons, oanlutsen troch it gemak en gemak fan smartphones en apps.

Digitale coupons biede ek in foardiel boppe tradisjonele papieren coupons - anonymiteit. Guon minsken kinne fiele beoardiele by it brûken fan papieren coupons, wêrtroch't se foarkomme dat se brûke. Mei digitale coupons kinne shoppers lykwols diskreet besparje sûnder har soargen te meitsjen oer de mieningen fan oaren.

Oft jo kieze om te bliuwen by tradisjoneel knipjen of kieze foar it gemak fan digitale coupons, de strategy fan besparjen bliuwt tiidleas. De kaai is om te learen hoe't jo moatte wurde organisearre, deals foarôf plannen en de besparring maksimalisearje. Dat, de folgjende kear as jo winkelje, beskôgje dan om mei te dwaan oan 'e trend fan digitale couponing en sjoch hoe't jo sparjen groeie.

