Zopa sammelet £ 75m yn finansiering om groei te versnellen en de bêste bank fan Brittanje te wurden

Digitale bank Zopa hat £ 75 miljoen ($ 95 miljoen) befeilige yn Tier 2-kapitaal as ûnderdiel fan har oanhâldende groeistrategy. De finansiering sil brûkt wurde om de útwreidingsplannen fan Zopa te stypjen en har posysje as haadbank fan Brittanje te fersterkjen. Dizze lêste kapitaalynjeksje bringt it totaal opbrocht troch Zopa Bank op £ 530 miljoen, mei £ 150 miljoen befeilige yn 2023 allinich.

Zopa Bank hat erkenning krigen foar har ynnovative oanbiedingen, dy't as doel hawwe de finansjele sûnens fan klanten te ferbetterjen en tagong te jaan ta kredyt mei konkurrearjende priis. De tsjinsten fan 'e bank omfetsje liedende besparringsprodukten, ark om klanten te helpen kredytkaartsaldo's rapper te beteljen, en AI-oandreaune underwritingmodellen dy't poerbêste kredytprestaasjes hawwe oantoand.

CEO Jaidev Janardana markearre de betsjutting fan dizze finansieringsrûne, en stelde dat it de finansjele prestaasjes fan Zopa Bank validearret en in sterk fertrouwen fan ynvestearders yn har groeipotinsjeel toant. Fierder tsjinje de fûnsen as befêstiging fan Zopa's ferantwurde en duorsume bedriuwsmodel, lykas har fyzje om de bêste bank yn 't Feriene Keninkryk te bouwen.

Oars as in protte fintech-bedriuwen en e-jildynstellingen, hat Zopa Bank in banklisinsje, dy't it ûnderwerpt oan deselde regeljouwingsnormen as tradisjonele hege strjittebanken. Dit soarget derfoar dat klantdepots wurde beskerme troch it kompensaasjeskema foar finansjele tsjinsten oant £ 85,000. Zopa Bank hat ek regele Buy Now Pay Later (BNPL) en Smart ISA-produkten yntrodusearre, en biedt ferantwurdlike alternativen foar besteande tsjinsten.

Sûnt de lansearring yn 2020 hat Zopa Bank wichtige deposits oanlutsen, mear dan £ 2 miljard oan persoanlike lieningen goedkard en 470,000 kredytkaarten útjûn. It hat op it stuit in yndrukwekkende netto promotorscore fan 82, in wichtige yndikator fan klanttefredenheid. Mei har rendabele stichting ferwachtet Zopa Bank tsjin 5 miljoen klanten yn 2027.

It súkses fan Zopa Bank is erkend troch ûnderskiedingen lykas "Bank fan it Jier" by de 2022 AltFi Awards, neist it wurde neamd "Bêste persoanlike lieningoanbieder" en "Bêste kredytkaartoanbieder" by eardere British Bank Awards. Dizze lêste finansieringsrûne positionearret Zopa Bank foar oanhâldende groei en súkses yn 'e digitale banksektor.

Definysjes:

- Tier 2-kapitaal: ferwiist nei it oanfoljende kapitaal fan in bank, dy't ekstra opslach leveret tsjin finansjele risiko's en helpt om har solvabiliteit en stabiliteit te garandearjen.

- AI (Artificial Intelligence): De simulaasje fan minsklike yntelliginsje yn masines dy't binne programmearre om te tinken en te learen lykas minsken.

- BNPL (Keapje no betelje letter): In betellingsopsje wêrmei konsuminten oankeapen kinne dwaan en betelling útstelle oant in letter datum, faaks rintefrij as mei fêste betellingsplannen.

- Net Promoter Score (NPS): In metrysk brûkt om klantloyaliteit en tefredenheid te mjitten basearre op antwurden op de fraach, "Hoe wierskynlik binne jo dit produkt / tsjinst oan in freon oan te rieden?" NPS farieart fan -100 oant +100, mei hegere skoares dy't in gruttere klanttefredenheid oanjaan.

