The Orchard hiert in Digital Account Manager foar UK DSP's

The Orchard, in liedend muzykdistribúsjebedriuw, siket in Digital Account Manager om wichtige relaasjes te behearjen mei UK digitale tsjinstferlieners (DSP's) lykas Apple, Amazon, en VEVO. De rol omfettet nau gearwurkjen mei labelbehear en marketingteams om twingende ynhâldkampanjes te meitsjen foar artysten en labels, en ek it behearen fan deistige relaasjes mei digitale retailers.

Ferantwurdlikheden omfetsje pitching foar pleatsingen fan playlists en gearwurkjende marketingkampanjes, lykas it behâld fan relaasjes mei digitale retailers troch bywenjen fan gearkomsten, eveneminten en optredens. Derneist sil de Digital Account Manager it releaseskema prioritearje en analysearje om te foldwaan oan 'e behoeften fan labels en artysten, en analyse en resultaten werom kommunisearje oan belanghawwenden.

De ideale kandidaat moat mear dan twa jier ûnderfining fan muzyksektor hawwe, in sterke kennis fan liedende digitale retailplatfoarms, en in goed begryp fan ferkeapstrategy. Kommunikaasjeûnderfining mei retailakkounts as digitale marketingplatfoarms hat de foarkar, tegearre mei poerbêste kommunikaasjefeardigens, in yngeand begryp fan it sosjale medialânskip, en sterke analytyske kapasiteiten. Fertroud mei Excel, PowerPoint en Word is ek fereaske.

De Orchard biedt in kâns om by te dragen oan 'e kreative reis op in wrâldwide poadium, mei in moderne, ferskaat en ynnovative wurkomjouwing. Se leverje ek ynvestearring yn learen en ûntwikkeling, lykas ek in ferskaat oan foardielen lykas privee medyske dekking, in romhertich pensjoenskema, libbensfersekering en ynkommensbeskerming.

Oer The Orchard:

The Orchard is in pionierswurk foar muzyk-, fideo- en filmdistribúsje, en in toprangearre Multi Channel Network dat wrâldwiid operearret. Harren holistyske oanpak fan ferkeap en marketing, kombineare mei liedende technology en operaasjes yn 'e sektor, fergruttet berik en ynkomsten oer digitale, fysike en mobile ferkeappunten. Oprjochte yn 1997, The Orchard machtigje bedriuwen en makkers yn 'e entertainment yndustry.

