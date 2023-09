Dhruv Consultancy Services Limited befeiliget kontrakt foar autodykprojekt yn Maharashtra

Dhruv Consultancy Services Limited hat in tanimming fan 1.33% yn har oandielwearde ûnderfûn nei it útjaan fan in Letter of Award (LOA). De LOA jout it bedriuw de kâns om advystsjinsten te leverjen foar ûnôfhinklike yngenieurtsjinsten yn 'e operaasje- en ûnderhâldsfaze fan it projekt mei fjouwer spoaren op' e Sangli-Solapur-seksje fan 'e nasjonale snelwei-166 (NH-166) yn Maharashtra.

De LOA waard útjûn troch it kantoar fan 'e Chief General Manager en Regional Officer Mumbai fan' e National Highways Authority of India (NHAI). Under it hybride annuïteitsmodel beslacht it bekroande projekt in lingte fan 194.644 kilometer fan Km. 182/556 to Km. 378/100 yn 'e steat Maharashtra.

De totale wearde fan it kontrakt is ynsteld op Rs 9.90 crore eksklusyf GST, en it hat in kontraktperioade dy't útwreidet oer 60 moannen. It nijs fan dit kontrakt hat oandielen fan Dhruv Consultancy Services Limited mei 1.33% oandreaun nei ₹57 om 3.22 oere op 'e Bombay Stock Exchange.

Dit kontrakt is in wichtige mylpeal foar Dhruv Consultancy Services Limited, om't it de posysje fan it bedriuw yn 'e sektor foar konsultaasjetsjinsten fierder fêststelt. De saakkundigens en ûnderfining fan it bedriuw yn it behanneljen fan yngenieursprojekten wurde heech wurdearre troch de NHAI, wat liedt ta it takennen fan dit projekt.

Dhruv Consultancy Services Limited set him yn foar it leverjen fan konsultaasjetsjinsten fan hege kwaliteit en it garandearjen fan de soepele operaasjes en ûnderhâld fan 'e Sangli-Solapur-seksje fan NH-166 yn Maharashtra. Mei har team fan betûfte professionals is it bedriuw goed ynrjochte om de útdagings fan it projekt te behanneljen en resultaten op 'e tiid te leverjen.

