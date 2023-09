De resinte demo's fan 'e kommende Switch 2 by Gamescom hawwe spekulaasjes oanstutsen oer de hardware en har mooglikheden. Wylst de nije konsole wurdt ferwachte dat se in wichtige upgrade sil leverje oer syn foargonger, is it wichtich om de geroften mei foarsichtigens te benaderjen en ús ferwachtingen te behearjen.

De oerstap nei in mear moderne Nvidia-arsjitektuer iepenet spannende mooglikheden foar de nije hardware. Ferslaggen fan The Matrix Awakens dy't rinne op 'e doelspec-hardware mei DLSS en ray tracing hawwe tafoege oan' e opwining. It is lykwols krúsjaal om te ûnthâlden dat dit net automatysk betsjuttet dat de handheld konsole prestaasjes sil hawwe op par mei in Xbox Series S.

Yn 'e wrâld fan konsole-hardware, foaral as it giet om Nintendo, moatte ferwachtingen tempereare wurde. Lekken en geroften jouwe beheinde ynformaasje en liede faak ta ferkearde konklúzjes. De term "Low Information Zone" of LIZ, betocht troch UFO-debunker Mick West, ferwiist nei it gebrek oan hurde feiten dy't liedt ta ynterpretaasje en winsk tinken.

It is de muoite wurdich om de situaasje te beskôgjen doe't de orizjinele Switch waard oankundige. Lekken en geroften oer spultsjes lykas Doom 2016 en The Witcher 3 dy't nei de konsole komme, liken op dat stuit net te leauwen. Doe't dizze spultsjes lykwols úteinlik op 'e Switch frijlitten, waard it dúdlik dat de hardware mear yn steat wie dan yn earste ynstânsje oannommen. Soartgelikense misferstannen kinne ûntstean mei de gerofte demo fan The Matrix Awakens op Switch 2.

Hoewol it wierskynlik is dat it rapport wier is, sjoen de saakkundigens fan Epic Games, bliuwe de eigentlike mooglikheden fan 'e konsole te sjen. De mobile prosessor en hoe't Epic Games har wurk dêrfoar optimalisearre hat sil úteinlik de prestaasjes bepale. Fergelikingen mei konsole- en PC-demo's fan The Matrix Awakens moatte mei foarsichtigens benadere wurde, sjoen hoe't spultsjes lykas Doom 2016 en The Witcher 3 op 'e orizjinele Switch fierden yn ferliking mei har PS4-tsjinhingers.

De gearwurking mei Nvidia bringt foardielen foar de Switch 2, lykas technologyen lykas DLSS en ferbettere ray tracing. It is lykwols wichtich om te notearjen dat de konsole noch krêftich beheind sil wêze yn ferliking mei tradisjonele konsoles. Hoewol it AMD-basearre systemen kin prestearje, is it net wierskynlik dat it oerienkomt mei de prestaasjes fan 'e Xbox Series S fanwegen de beheiningen fan mobile hardware.

Ta beslút, it potensjeel fan Switch 2 is spannend, mar it is krúsjaal om ferwachtingen te behearjen. De gerofte demo's en foarútgong yn technology jouwe kânsrike mooglikheden oan, mar oant wy konkrete ynformaasje en praktyske ûnderfining hawwe, is it wichtich om de mooglikheden fan 'e konsole net te oerskriuwen.

