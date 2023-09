Devil Engine: Complete Edition Releasedatum fertrage oant 9 novimber

Beep Japan, Poppy Works, en Protoculture Games hawwe oankundige dat de releasedatum foar Devil Engine: Complete Edition is fertrage. Oarspronklik ynsteld foar oktober 12, it spultsje sil no lansearje op novimber 9. De side-scrolling shoot 'em up sil beskikber wêze foar PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, en Switch.

Devil Engine: Complete Edition omfettet sawol it basisspultsje as de útwreiding neamd "Devil Engine: Ignition." It basisspul waard yn earste ynstânsje frijlitten foar PC fia Steam op febrewaris 21, 2019. De útwreiding, "Devil Engine: Ignition," waard oankundige yn maaie 2019, mei plannen om yn 'e winter 2019 op PC te lansearjen. De frijlitting kaam lykwols nea ta bloei .

Mei de frijlitting fan 'e Complete Edition wurdt ferwachte dat de útwreiding te krijen sil wêze foar PC fia Steam njonken it.

Boarnen: Beep Japan, Poppy Works, Protoculture Games

