Wêrom Starfield's NPC's libbenleas lykje: in útlis fan in ûntwikkelder

In ûntwikkelder dy't wurke oan Starfield, Delaney King, joech koartlyn ynsjoch yn wêrom't de karakters yn it spul in libbenleas uterlik hawwe. King, in karakter en technysk artyst dy't earder wurke hat oan populêre titels lykas Dragon Age en God of War, ferklearre dat it probleem leit by de orbicularis oculi-muskel.

Yn in Twitter-thread beskreau King hoe't de orbicularis oculi-muskel ferantwurdlik is foar kontraktearjen as in persoan glimket, it meitsjen fan wat bekend is as in "Duchenne-glimlach" as in echte glimke. Yn Starfield kontraktearret dizze spier lykwols net folslein, wat resulteart yn glimkes dy't nep ferskine. King fergelike dit soarte glimke mei dejinge dy't troch Anthony Starr portrettearre yn 'e TV-searje The Boys.

King ferwiisde ek András Arató, bekend om de "Hide the Pain Harold" meme, waans orbicularis oculi ek net fier kontrakt, sels mei in echte glimlach. Dit gebrek oan spierkontraksje makket in glimke dy't ûnnatuerlik liket en is in populêr meme wurden oer it ynternet.

De kombinaasje fan 'e ûnfolsleine kontraktearring fan' e orbicularis oculi-muskel en it mislearjen fan 'e boppeste blanken fan' e eagen mei it boppeste eachlid resultaat yn 'e skriklike útsjoch fan' e NPC's yn Starfield. King suggerearre dat dizze problemen kinne wurde oanpakt troch manuele tweaks om de gesichtsútdrukkingen fan 'e karakters te ferbetterjen en se realistysk te meitsjen.

It meitsjen fan realistyske gesichten yn fideospultsjes is lykwols in útdaagjende taak, lykas King erkende. It fereasket koördinaasje tusken meardere ôfdielingen en in djip begryp fan minsklike gesichtsanatomy, útdrukkingen en fisuele kommunikaasje-oanwizings.

Nettsjinsteande de swierrichheden hat Starfield in grut súkses west foar Bethesda, mei mear as seis miljoen spilers sûnt de lansearring. It spul hat ek omtinken krigen foar syn ferburgen ferwizings nei oare spultsjes en syn yndrukwekkende fysika. Wylst de NPC-gesichten ûnrêstich wêze kinne, hawwe de immersive rol-spieljende quests en nijsgjirrige karakters Starfield in boeiende ûnderfining makke foar in protte spilers.

boarnen:

Delaney King Twitter thread

IGN-artikel troch Wesley Yin-Poole