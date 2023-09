Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! Feroaret Anime yn in Mario Party-Style Game

De populêre anime-searje, Demon Slayer, is ynsteld om in nij fideospultsje frij te litten neamd Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! foar de Nintendo Switch. Oars as de typyske anime-fjochtspultsjes, nimt dizze in Mario Party-eske boerdspulformaat oan.

Fergelykber mei Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! is in fjouwer-spiler partij spultsje dat hat ferskate mini-games. Spilers sille dobbelstiennen rôlje om oer de tegels fan in boerdspul te bewegen en mei te dwaan oan lichtsinnige spultsjes lykas rieden yn hokker doaze Nezuko, ien fan 'e personaazjes, ferburgen is. It spultsje omfettet lykwols ek in nachtsyklus dêr't spilers demoanen fine en eliminearje moatte , wat oerienkomt mei de anime-searje.

Wylst Nezuko is degradearre nei in stypjende karakter yn it spul, spilers kinne kieze te spyljen as de haadpersoan Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, en njoggen Hashira leden. It spultsje is fan doel in fermaaklike ûnderfining te leverjen foar fans fan 'e searje troch fertroude karakters op te nimmen en boeiende gameplay.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! is de twadde fideospultsje-oanpassing fan 'e Demon Slayer-searje nei Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, in arena-fjochter ûntwikkele troch CyberConnect2. It oankommende spultsje wurdt ferwachte te frijlitten op 'e Japanske eShop yn 2024, en in Ingelske release kin koart dêrnei folgje, basearre op de lokalisaasje fan it foarige spultsje.

Oer it algemien, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! bringt de wrâld fan Demon Slayer ta libben yn in unyk Mario Party-styl spultsje, en biedt fans in nije manier om de leafste searje te belibjen.

