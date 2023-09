De Deloitte en Bitwave Alliance: Ferbetterjen fan Digital Asset Management

Big 4 accountingfirma Deloitte en bedriuwsboekhâldingsplatfoarm Bitwave hawwe de krêften gearfoege om in strategysk alliânsje te meitsjen. De gearwurking hat as doel bedriuwen te helpen by it behearen fan de kompleksiteiten fan 'e digitale assetromte troch it kombinearjen fan Bitwave's softwareplatfoarm mei Deloitte's accounting-, belesting- en bestjoersadvystsjinsten.

De rappe evolúsje fan 'e sektor foar digitale asset hat in ferskaat oan nije útdagings brocht, ynklusyf ferhege gegevens, risiko's, regeljouwing en easken foar neilibjen. De Deloitte-Bitwave-alliânsje biedt kliïnten in suite oanbiedingen foar digitale asset om dizze kompleksiteiten oan te pakken. Dit omfettet it ferbinen fan blockchain-gegevens oan systemen foar bedriuwsboarneplanning foar real-time ynsjoch, automatisearjen fan boekhâldingsprosessen om moanlikse sluting te fersnellen, en it streamlynjen fan kryptobetellingen.

Fierder helpt de alliânsje bedriuwen te foldwaan oan boekhâldingprinsipes lykas US GAAP en IFRS, lykas it ferminderjen fan risiko's en it fergrutsjen fan transparânsje troch ferbettere prosessen en kontrôles. It hâldt ek rekken mei belesting oerwagings tidens transaksjes en helpt mei wrâldwide belesting neilibjen.

It gearwurkingsferbân tusken Deloitte en Bitwave bringt komplementêre feardigenssets en ekspertize byinoar. Neffens Rob Massey, partner by Deloitte Tax LLP, biedt de alliânsje unike kânsen foar gearwurking en hat as doel de sektor foar digitale asset opnij te definiearjen.

Sawol Deloitte as Bitwave sjogge it belang fan net allinich it oanpakken fan technyske útdagings, mar ek organisatoaryske. De alliânsje brûkt de profesjonele tsjinsten fan Deloitte, spesjalisaasje yn finânsjes, belesting en digitale transformaasje, om in breed oanbod fan saaklike problemen op te lossen.

De wiidweidige ûnderfining fan Deloitte yn 'e blockchain en romte foar digitale asset wurdt markearre troch it foltôgjen fan Bitwave's ymplemintaasje-sertifikaasje troch in protte Deloitte-beoefeners. Dizze alliânsje lit kliïnten profitearje fan Deloitte's ynsjoch en ekspertize by it brûken fan it Bitwave-platfoarm.

Ta beslút, de Deloitte en Bitwave alliânsje is rjochte op it leverjen fan snelheid, proses effisjinsje, kosten besparring, en neilibjen ferbetterings oan bedriuwen dy't brûke digitale aktiva. Harren gearwurking hat as doel om de kompleksiteiten fan 'e romte foar digitale asset te navigearjen en nije benchmarks yn' e sektor te setten.

