Deity publisearret bestjoeringsfrekwinsjes foar THEOS Digital Wireless Microphone System

Deity, de liedende leveransier fan audio-apparatuer, hat in wiidweidige list mei bestjoeringsfrekwinsjes frijlitten foar har oankommende THEOS Digital Wireless Microphone-systeem. Dizze list lit brûkers bepale hokker frekwinsjes wurde stipe yn ferskate lannen en de ferwachte RF-krêftnivo's yn har spesifike gebieten.

It hawwen fan dizze ynformaasje maklik beskikber is ongelooflijk nuttich foar professionals yn 'e audio yndustry. It helpt har de wetlike easken te begripen foar it operearjen fan THEOS-draadloze stjoerders en identifisearje oft ekstra lisinsjes nedich binne foar it brûken fan oare apparatuer binnen dy frekwinsjes.

Mei de hieltyd tanimmende fraach nei draadloze audiosystemen, is it krúsjaal om krekte kennis te hawwen fan beskikbere frekwinsjes by it plannen fan produksjes of live-eveneminten. De list fan Deity foldocht oan dizze need, en biedt in weardefolle boarne foar audioprofessionals oer de hiele wrâld.

Troch dizze bestjoeringsfrekwinsjes te leverjen, stelt Deity brûkers yn steat om te foldwaan oan lokale regeljouwing en har draadloze mikrofoanopstellingen te optimalisearjen. Dit soarget foar naadleaze en steuringsfrije audio-oerdracht, en ferbettert de totale produksjekwaliteit.

De ynset fan Deity foar it stypjen fan in breed oanbod fan frekwinsjes yn ferskate lannen toant har tawijing oan om te foldwaan oan 'e ferskate behoeften fan har wrâldwide klantbasis. Dit nivo fan transparânsje en dielen fan ynformaasje is net allinich foardielich, mar fersterket ek Deity's posysje as in fertroude provider fan audio-oplossingen.

Ta beslút, Deity's publikaasje fan bestjoeringsfrekwinsjes foar THEOS Digital Wireless Microphone-systeem is in wichtige ûntwikkeling yn 'e audio-yndustry. Dizze wiidweidige boarne rust professionals út mei de kennis dy't nedich is om har draadloze audiosystemen legaal en effektyf te betsjinjen yn ferskate lannen. Troch dizze ynformaasje te leverjen, fersterket Deity har ynset foar klanttefredenheid en fersterket har posysje as in liedende spiler yn 'e merk foar audioapparatuer.

Boarne: Matthew Allard ACS, Newsshooter.com