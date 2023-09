De krêft fan desintralisearre digitale identiteit yn it beskermjen fan persoanlike ynformaasje

In whitepaper publisearre troch CompTIA, de non-profit feriening foar de IT-yndustry en arbeidskrêft, ûndersiket it ûntstean fan desintralisearre digitale identiteit as in robúst ark foar it beskermjen fan persoanlike ynformaasje. It whitepaper, mei de titel "Desintralisearre digitale identiteit en selssoevereiniteit" en produsearre troch de CompTIA Blockchain en Web3 Advysried, ferdjipje yn hoe't dizze oanpak IT-feiligens feroaret, yndividuen en organisaasjes mei gruttere privacy en kontrôle oer har ynformaasje.

Behearde tsjinstferlieners (MSP's) wurde oanmoedige harsels fertroud te meitsjen mei desintralisearre digitale identiteitsbewizen om te wurde útrist om har klanten te helpen by it ferbetterjen fan har feiligens en privacy. Grutte organisaasjes hawwe dizze metoade al omearme om persoanlike gegevens te befeiligjen, en lytse en middelgrutte bedriuwen wurde ferwachte dat se folgje. As technologypartners en oanbieders sille MSP's in krúsjale rol spylje by it begelieden en stypjen fan organisaasjes yn dizze oergong.

It whitepaper ferklearret dat desintralisearre digitale identiteit digitale bewiisbrieven omfettet, bekend as ferifieare bewiisbrieven (VC), opslein yn in VC-wallet. De portemonnee is beskerme mei in PIN of passphrase en wurdt folslein kontrolearre troch de brûker. Troch desintralisearre digitale identiteit te brûken, bliuwt de ynformaasje fan in yndividu fersifere oant se kieze om it te dielen. By it dielen wurdt allinich in bewiisteken, net it folsleine ynformaasjerekord, oanbean oan de ûntfanger.

Wes Jensen, mei-foarsitter fan 'e Blockchain Advisory Council en Partner by 21Packets, markeart dat desintralisearre digitale identiteit sawol yndividuen as organisaasjes mooglik makket om gruttere kontrôle te hawwen oer har online ynformaasje en relaasjes, wylst se ek fersterke feiligens en privacy garandearje.

It whitepaper omfettet tal fan echte foarbylden fan desintralisearre applikaasjes foar digitale identiteit, dy't oer gebieten lykas winkeljen, wurkgelegenheid, oerheidstsjinsten, ûnderwiis, finansjele transaksjes en sûnenssoarch oerspant. It beklammet it potensjeel foar partikulieren en organisaasjes om har ynformaasje oer te nimmen en har privacy yn dizze domeinen te beskermjen.

De CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council tsjinnet as platfoarm foar gedachtelieders en fernijers om te ferkennen hoe't bedriuwen blockchaintechnology kinne benutte. Mei leden fan ferskate eftergrûnen ûndersiket de ried har tapassingen en gefolgen yn ferskate sektoaren, ynklusyf supply chain, softwareûntwikkeling, juridyske, marketing, ûnderwiis, en B2B / B2C-organisaasjes.

boarnen: CompTIA