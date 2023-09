Nasjonale konversaasje nedich op digitale pûn, seit Bank of England Official

Sarah Breeden, de oanwiisde plakferfangend gûverneur fan 'e Bank of England, hat oproppen foar in "nasjonaal petear" om te bepalen of trochgean mei de ûntwikkeling fan in digitale ferzje fan it pûn. Breeden beklamme de needsaak om soargen te meitsjen oer privacy en oare eangsten ferbûn mei in digitale munt.

Tidens har tsjûgenis foar de Skatkistkommisje yn it parlemint stelde Breeden dat de mooglike ynfloed op finansjele stabiliteit in oar wichtich gebiet fan soarch is by it beskôgjen fan de ymplemintaasje fan in digitaal pûn.

As it gebrûk fan digitale faluta wrâldwiid bliuwt tanimme, ûndersiikje sintrale banken de mooglikheid om har eigen digitale faluta út te jaan. Bekend as sintrale bank digitale faluta (CBDCs), dizze digitale ferzjes fan tradisjonele fiat faluta soe wurde kontrolearre troch de sintrale bank fan in lân.

Wylst CBDC's potensjele foardielen biede lykas ferbettere betellingssystemen en finansjele ynklúzje, binne d'r ek ferskate soargen dy't soarchfâldich beskôgje moatte. Privacy is ien fan 'e wichtichste soargen, om't de digitalisearring fan faluta fragen opropt oer it bedrach fan persoanlike gegevens dy't tagonklik wêze soe foar sintrale banken.

Derneist moat finansjele stabiliteit soarchfâldich evaluearre wurde foardat jo in digitaal pûn ymplementearje. It is essinsjeel om potinsjele risiko's te beoardieljen lykas cyberbedrigingen, wytwaskjen fan jild, en de ynfloed op it oerdracht fan monetêr belied.

De oprop fan Breeden foar in “lanlik petear” ûnderstreket it belang fan it belûken fan it publyk by de beslútfoarming. De ûntwikkeling fan in digitale pûn soe ynfloed hawwe op ferskate belanghawwenden, ynklusyf bedriuwen, konsuminten en finansjele ynstellingen. Dêrom is it krúsjaal om alle soargen en eangsten oan te pakken om in soepele oergong te garandearjen.

boarnen:

- Reuters