Besparje jild op Office Essentials en Gadgets mei dizze oanbiedingen

Yn dizze edysje fan Dealmaster hawwe wy in list gearstald mei oanbiedingen foar essensjele kantoarartikelen en gadgets om jo te helpen jild te besparjen wylst jo thús wurkje. Fan ergonomyske stuollen oant elektryske scooters en laptops, der is wat foar elkenien. Hjir binne guon fan 'e bêste deals dy't wy fûnen:

Kantoarstuollen

Steelcase biedt 15 prosint koarting op in ferskaat oan stuollen, ynklusyf de tige oanrikkemandearre Gesture model. Prizen begjinne by $ 1,165 nei de koarting. Tempurpedic hat ek in deal op har kussende taakstoel, dy't no beskikber is foar $ 299 mei de koade CHAIR15. Design Within Reach biedt koartingen op har Gas Task Chair en de About A Chair-searje.

Elektryske Scooters en E-Bikes

As jo ​​​​jo pendel wolle opwurdearje, hat Best Buy oanbiedingen op elektryske scooters fan GoTrax, mei prizen begjinnend by $ 350. Dizze scooters biede in ferskaat oan operaasjeôfstannen en maksimale snelheden.

Smartwatches en sporthorloazjes

Bliuw ferbûn en folgje jo fitness mei in smartwatch fan Garmin. Best Buy biedt koartingen op ferskate modellen, ynklusyf de Garmin Venu 2S GPS Smartwatch en de Garmin Forerunner-searje.

Sûnens en persoanlike soarch

Best Buy hat ek oanbiedingen op apparaten foar sûnens en persoanlike fersoarging fan Beurer. Fan bloeddrukmonitors oant massageapparaten kinne jo koartingen fine op in ferskaat oan produkten.

Apple -produkten

As jo ​​​​in nije laptop of tablet nedich binne, biedt Amazon koartingen op Apple-produkten. De 2020 MacBook Air is te krijen foar $ 750, en de lêste iPad Air en iPad Mini binne ek te keap.

Lenovo laptops

Wa't op syk is nei in Windows-laptop, kin de oanbiedingen op Lenovo-laptops besjen. De ThinkPad- en IdeaPad-searjes binne te krijen mei koarting op 'e Lenovo-webside.

Mei dizze oanbiedingen kinne jo jild besparje by it ferbetterjen fan jo wurk-fan-hûs opset. Profitearje fan de koartingen en upgrade jo essensjele kantoarartikelen en gadgets hjoed!

