Noel Edmonds, bekend om syn rol as de gasthear fan Deal or No Deal, waard koartlyn opspoard yn it Feriene Keninkryk mei in ferrassende karriêreferoaring. De tv-leginde brocht in besite oan it Victoria Park Community Cafe yn Frome, Somerset, wêr't hy besleat in helpende hân te leverjen troch sels klanten te tsjinjen.

It kafee, dat wurdt bestjoerd troch Cultivating Community en bemanne troch frijwilligers, belibbe nochal wat opskuor doe't Noel ferskynde. Kafeefrijwilliger Sherry Anne Downes dielde dat de klanten entûsjast wiene om him te sjen en Noel lokkich ferplichte doe't se frege oft hy efter de baly woe.

Hoewol it like dat Noel in potinsjele karriêreferoaring ûndersocht, wegere hy it oanbod fan in reguliere optreden yn it kafee. Dat kaam troch de ôfstân tusken syn hjoeddeistige wenplak yn Nij-Seelân en it Feriene Keninkryk. Noel en syn frou Liz ferhuze yn 2019 nei Nij-Seelân en hawwe sûnt ferskate eigendommen oankocht, wêrûnder ien mei in kafee.

Noel syn belangstelling foar it mienskipskafee kaam út syn eigen ûnderfining mei it besit fan in kafee yn Nij-Seelân. Hy gie yn petear mei it personiel oer harren oprjochting en spruts ek oer syn eigen bedriuwsfiering.

It wurdt leaud dat Noel syn besite oan it Feriene Keninkryk wurdt oandreaun troch de berte fan syn dochter Alice syn poppe. Hy bliuwt nei alle gedachten yn Bude, Cornwall, dat tichtby is wêr't syn dochter wennet. Noel hat fjouwer dochters út syn foarige houlik, en hy is op it stuit troud mei Liz sûnt 2009.

Boarne: Somerset Live