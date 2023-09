Dbrand ûntbleatet Arachnoplates, in stylich alternatyf foar Sony's Spider-Man PS5-covers

Kanadeeske bedriuw Dbrand hat in nij alternatyf yntrodusearre foar Sony's útferkochte Spider-Man 2-konsole-covers foar de PlayStation 5 (PS5). De Arachnoplates fan it bedriuw biede in mear fisueel opfallend ûntwerp dat liket op in grafyske roman, mei de byldbepalende botsing tusken Spider-Man en Venom. Oars as Sony's platen, befetsje Dbrand's Arachnoplates gjin bedriuwslogo's.

De CEO fan Dbrand, Adam Ijaz, stelt dat de fokus fan 'e Arachnoplates is op superieure útfiering en ûntwerp. Oars as guon oare platen fan tredden, befetsje de Arachnoplates gjin ferburgen berjochten as Peaske-aaien dy't de orizjinele konsole-fabrikant mooglik kinne beledigje. De Arachnoplates sille wurde priis op $ 65, itselde as Sony's platen mei beheinde edysje, mar omfetsje net de middenhûd of kleurferoarjende reade ljochtstrips. It bedriuw is fan plan om de Arachnoplates op oktober 20th te ferstjoeren, en biedt fergees ferstjoering oan klanten yn 'e FS en Kanada, mei wrâldwide ferstjoering ek beskikber.

Neist de Arachnoplates bliuwt Dbrand har transparante Retro Darkplates en jetswarte platen ferkeapje foar de PS5. Fanwegen juridyske beheiningen hat gjin fan dizze opsjes lykwols it ûnderskiedende ûntwerp "popped collar" sjoen op Sony's platen.

boarnen:

- The Verge: [Artikel](https://www.theverge.com/2021/10/13/22725696/dbrand-arachnoplates-ps5-alternative-spider-man-console-covers)