Nije "Never-Yellowing" dúdlike hoes fan Dbrand foar iPhone 15 Pro

Dbrand, in populêre smartphone-kofferfabrikant, hat krekt de frijlitting oankundige fan har lêste produkt, de Ghost Case. Dizze dúdlike saak is spesifyk ûntworpen foar flaggeskiptillefoans, ynklusyf de heul ferwachte iPhone 15 Pro. It opfallende skaaimerk fan 'e Ghost Case is har oanspraak om nea giel te wurden, in mienskiplik probleem mei in protte dúdlike gefallen op' e merke.

Neffens Dbrand wurdt de anty-giele funksje fan 'e Ghost Case taskreaun oan syn twa-tone-ûntwerp, spesifyk it matte swarte frame dat de saak omgiet. CEO Adam Ijaz ferklearret dat de kombinaasje fan materialen, techniken nei ferwurking, en opsetlike kar foar yndustriële ûntwerp allegear bydrage oan it fermogen fan 'e saak om syn dúdlikens oer de tiid te behâlden.

Njonken syn anty-giele eigenskippen, wurdt de Ghost Case ek beskreaun as grippy en it bieden fan in befredigjende tactile ûnderfining mei syn klikknoppen. Dbrand beweart fierder dat de saak in 10-foot drop kin wjerstean, en soarget foar maksimale beskerming foar jo smartphone.

Neist de iPhone 15 Pro biedt Dbrand ferzjes fan 'e Ghost Case foar oare flaggeskiptillefoans, ynklusyf de iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro, en Samsung Galaxy S22 / S23 Ultra. Alle farianten fan 'e saak binne 1.2mm dik en komme foarsjoen fan ynboude MagSafe-magneten, wêrtroch't naadleaze kompatibiliteit mei Apple's magnetyske oplaadtechnology mooglik is.

Dbrand makke in bewuste beslút om TPU (Thermoplastic Polyurethane) te brûken foar de opake dielen fan 'e saak, wylst de rest makke is mei polycarbonate. Dizze kombinaasje lit de saak it uterlik en gefoel fan in dúdlike saak hawwe, wylst se noch fleksibiliteit en duorsumens behâlde.

De Dbrand Ghost Case foar iPhone 15 Pro en oare flaggeskiptillefoans is no beskikber foar foarbestelling en wurdt ferwachte dat se yn oktober begjinne mei ferstjoeren.

