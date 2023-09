Dbrand hat in nije dúdlike saak ûntbleate neamd "Ghost", dy't belooft nea giel te wurden. Dit gefal fan folgjende generaasje kombineart duorsumens mei in slank ûntwerp en bringt ek MagSafe-kompatibiliteit foar Android-apparaten, ynklusyf de Pixel 7 Pro.

Oars as in protte oare dúdlike gefallen op 'e merke, dy't neigeande tiid giel wurde, beweart Dbrand dat syn twa-tone-ûntwerp dit ûnmooglik makket. De saak hat in matte swarte râne foar tafoege grip en is mar 1.2 mm dik, wêrtroch it minder bulk is dan de oare gefallen fan Dbrand. It hat ek klikknoppen, 10 foet fan ynfloedbeskerming, en de sterkste magneten beskikber foar MagSafe-stipe.

Wylst de Ghost-gefallen MagSafe foar iPhones stypje, bringe se dizze funksje ek nei de Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra, en Galaxy S22 Ultra. iPhone-brûkers kinne kieze tusken de iPhone 15 Pro / Max en iPhone 14 Pro / Max ferzjes fan 'e saak.

De Dbrand Ghost-koffers wurde priis op $ 49.95 en binne te keap fan hjoed ôf. Alle ferzjes sille lykwols yn oktober ferstjoerd wurde, mei allinich iPhones dy't yn oanmerking komme foar in skermbeskermerbondel.

Mei syn ynnovative ûntwerp en MagSafe-kompatibiliteit biedt de Ghost-koffer in oplossing foar dyjingen dy't op syk binne nei in dúdlike koffer dy't net giel sil. De belofte fan Dbrand fan langstme ûnderskiedt it fan oare dúdlike gefallen, wêrtroch it in oansprekkende kar is foar smartphone-brûkers dy't op syk binne nei sawol styl as beskerming.

boarnen:

- Dbrand ûntbleatet "Ghost" saak: [URL hjir ynfoegje]

– De offisjele ferklearring fan Dbrand: [URL ynfoegje hjir]