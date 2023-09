Undersykje technologyske oplossingen om duorsume ûntwikkeling te versnellen

Dit artikel beljochtet de needsaak foar baanbrekkende technologyske oplossingen om it berikken fan 'e Duorsume Untwikkelingsdoelen (SDG's) te fersnellen. Spesifyk wurde twa doelen sketst.

It earste doel is om technologyske oplossingen te ûntwikkeljen dy't de mjitting, rapportaazje, ferifikaasje en sertifikaasje fan SDG-aksjes fasilitearje. Dizze oplossingen binne ûntworpen om te brûken troch UN-ynstânsjes, lokale autoriteiten en de boargerlike maatskippij. Troch dizze ark te brûken, kinne organisaasjes en partikulieren har foarútgong nei de SDG's folgje en soargje dat se in betsjuttingsfolle ynfloed meitsje. Derneist omfetsje dizze oplossingen gamifikaasje-eleminten om belutsenens te fergrutsjen en aktive dielname oan ynspanningen foar duorsume ûntwikkeling te stimulearjen.

It twadde doel is om de hjoeddeistige Global Youth Declar Action on Sustainable Urbanization te aktualisearjen. Dizze ferklearring waard oannommen op it World Urban Forum XI en biedt in ramt foar wrâldboargers om har fisy foar in duorsume takomst te artikulearjen. De bywurke ferklearring sil "Lokale pakten foar de takomst" oanmeitsje dy't direkte en krityske problemen oanpakke lykas klimaatferoaring. Troch dizze pakten kinne partikulieren en pleatslike mienskippen spesifike tasizzings en tasizzingen meitsje om by te dragen oan duorsume urbanisaasje. Dizze pleatslike pakten sille tsjinje as in kanaal foar belutsenens fan boargers en sille wurde presintearre op 'e UN-top fan' e takomst yn 2024.

Oer it algemien is it doel fan dizze technologyske oplossingen en bywurke ferklearrings om foarútgong nei de SDG's te fersnellen troch yndividuen en mienskippen te bemachtigjen om aksje te nimmen. Troch ark en kaders te leverjen foar mjitting, belutsenens en gearwurking, binne dizze inisjativen fan doel in mear duorsume en rjochtfeardige takomst foar elkenien te meitsjen.

Definysjes:

- Doelen foar duorsume ûntwikkeling (SDG's): in set fan 17 wrâldwide doelen fêststeld troch de Feriene Naasjes yn 2015 om útdagings lykas earmoede, ûngelikens en klimaatferoaring oan te pakken.

- Gamification: de tapassing fan spieleleminten en meganika, lykas konkurrinsje en beleanningen, op net-spielkonteksten om belutsenens en motivaasje te ferheegjen.

boarnen:

