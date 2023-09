Crankbrothers Stamp 1 V2 Flat Pedalen: yndrukwekkende grip en stabiliteit tsjin in betelbere priis

De Crankbrothers Stamp 1 V2 platte pedalen binne in opnij ûntwurpen ferzje fan it populêre Stamp-berik. Dizze pedalen mei gearstalde lichem biede poerbêste grip en stabiliteit, wêrtroch't se in topkeus binne foar mountainbike-riders.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan' e Stamp 1 V2 pedalen is har genôch grip, tank oan 'e útnimbere metalen pinnen. De pedalen komme ek yn lytse en grutte maten, catering foar riders mei fuotten fariearjend fan EU35 oant EU49.

Mei it mjitten fan 109x109mm op har grutste punten, hawwe de Stamp 1 V2 pedalen in symmetrysk platfoarm mei in lichte konkaviteit oan 'e bûtenkant. De pedalen draaie op in smeid chromoly stielen spil en hawwe twa IGUS-bussen foar soepele operaasje.

Mei 10 útnimbere pinnen per side, dy't 5 mm út it lichem fan it pedaal stekke, biede de Stamp 1 V2 pedalen oanpasbere traksje. De kegelige en ôfskuorjende rânen fan 'e pedalen helpe om ynfloeden te ferwiderjen en duorsumens te ferbetterjen.

De Stamp 1 V2 pedalen binne ek folslein tsjinstber en opbouber, wêrtroch it ûnderhâld in wyntsje makket. Hoewol se gjin fethaven hawwe lykas de hegere Stamp 7, binne se noch altyd maklik te ûnderhâlden foar langduorjende prestaasjes.

Dizze pedalen wurde dekt troch de fiifjierrige garânsje fan Crankbrothers en binne te krijen yn fiif ferskillende kleuren. It swarte, grutte testmonster waacht 350g per pear, wêrtroch se lichtgewicht binne sûnder duorsumens op te offerjen.

Oer it algemien biede de Crankbrothers Stamp 1 V2 platte pedalen yndrukwekkende grip en stabiliteit tsjin in betelbere priis. Oft jo in begjinner of in betûfte rider binne, dizze pedalen binne in geweldige kar foar jo mountainbike.

