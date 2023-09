Jim Cramer's Lightning Round: Stock Picks en warskôgings

Yn dizze edysje fan "Mad Money's" bliksemronde jout gasthear Jim Cramer syn rappe take op ferskate oandielen presintearre troch callers. Hjir binne syn ynsjoch:

1. Norfolk Southern: Cramer beskôget Norfolk Southern foar in oantreklik priis, en stelt dat it op dit stuit op syn goedkeapste nivo yn in lange tiid. Hy advisearret keapers om de oandiel stadichoan te keapjen, yn stadia, troch yn earste ynstânsje 50 oandielen te keapjen en dan te wachtsjen op in lichte dip foardat se mear keapje.

2. Sofi: Cramer sprekt syn optimisme út foar Sofi, en merkt op dat de foarried al ferdûbele is, mar kin trochgean te ferheegjen.

3. VinFast: Cramer riedt sterk ôf om yn VinFast te ynvestearjen. Hy markearret it gebrek oan autoferkeap en stelt foar om fuort te bliuwen fan it bedriuw, en beklammet dat it net in iepenbier ferhannele oandiel wêze moat.

4. PG & E: Gjin spesifike opmerking of oanbefelling waard jûn oangeande PG & E.

5. Arrowhead Pharmaceuticals: Cramer ferriedt dat er stuit mijt oandielen dy't ferlieze jild. Hy neamt dat hy mear ynformaasje nedich soe oer Arrowhead Pharmaceuticals foardat hy it as in potinsjele ynvestearring beskôget.

6. Accenture: Cramer priizget Accenture foar syn CEO, Julie Sweet, dy't hy achtet útsûnderlik. Hy beklammet dat Accenture bedriuwen helpt by it navigearjen fan de kompleksiteiten fan technology en fungearret as in "digitalisator."

7. Alnylam Pharmaceuticals: Gjin spesifike opmerking of oanbefelling waard jûn oangeande Alnylam Pharmaceuticals.

It is wichtich om te notearjen dat dit rappe mieningen binne levere troch Cramer tidens it bliksemrûnde segmint en net moatte wurde sjoen as wiidweidich ynvestearringsadvys. Ynvestearders wurde oanmoedige om yngeand ûndersyk en analyse út te fieren foardat se ynvestearringsbeslúten nimme.

boarnen:

- "Mad Money" mei Jim Cramer, CNBC (www.cnbc.com)