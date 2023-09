Jim Cramer advisearret ynvestearders om Apple-oandielen te hâlden nettsjinsteande it iPhone-ferbod fan Sina

Jim Cramer fan CNBC hat ynvestearders oantrune om har Apple-oandielen net te ferkeapjen nei rapporten dat Sina it gebrûk fan iPhones troch regearingsmeiwurkers ferbean hat. Wylst Apple's oandiel nei it nijs foel, bliuwt Cramer fertrouwen yn it fermogen fan it bedriuw om de situaasje oan te passen en te navigearjen.

Sina is de tredde-grutste merk fan Apple, goed foar 18% fan har totale ynkomsten. Derneist wurdt in signifikant diel fan Apple's produkten yn it lân produsearre. It ferbod op iPhones foar oerheidsmeiwurkers kin mooglik in substansjele ynfloed hawwe op Apple's ynkomsten. Cramer is lykwols fan betinken dat Apple de mooglikheid hat om alternative oplossingen te finen om de effekten te beheinen.

Cramer markearret it belang fan Apple's oanpassingsfermogen, ferwizend nei oare techgiganten lykas Alphabet (memmebedriuw fan Google) en Amazon. Dizze bedriuwen hawwe har oanbod yn 'e rin fan' e tiid mei súkses diversifisearre, wat liedt ta oanhâldende groei. Cramer suggerearret dat Apple, ûnder lieding fan CEO Tim Cook, mooglik in kompromis kin fine dat sawol de soargen fan Sina as de saaklike belangen fan Apple oanpakt.

Ynvestearders dy't der foar kieze om Apple-oandielen te ferkeapjen, riskearje no potinsjele oandielen te missen oandreaun troch takomstige iPhone-releases of ûnbekende nije ynhâld. Cramer beklammet dat it sukses fan Apple net allinich ôfhinklik is fan har treflike tillefoans, mar ek op har fermogen om himsels opnij út te finen en nije kânsen te ferkennen.

Ta beslút, Cramer advisearret ynvestearders om har Apple-oandielen fêst te hâlden, yn 't leauwe dat it bedriuw manieren sil fine om elke útdagings oan te passen en te oerwinnen troch it iPhone-ferbod fan Sina.

boarnen:

- CNBC (boarne artikel)