Apple's Stock nimt typysk in hit nei iPhone-lansearringseveneminten

Mei de lansearring fan Apple's iPhone 15 dy't op tiisdei sil plakfine, ferwachtsje ynvestearders de ynfloed op 'e oandiel fan it bedriuw. Histoarysk hat Apple's oandiel in delgong ûnderfûn nei har jierlikse eveneminten lykas de lansearring fan iPhone.

Market reporter Jared Blikre fan Yahoo Finance ferklearret dat it gewoan is foar ynvestearders om "it nijs te ferkeapjen" nei dizze eveneminten. Yn 'e rin fan' e lansearring sjocht Apple's stock typysk in minimale ferheging, mar ûnderfynt dan in ferkeap tidens en nei it evenemint.

Blikre markeart de resinte daling yn Apple's stock, en bringt it yn oerferkocht territoarium. Nettsjinsteande dizze daling is de oandiel mar sawat 10% omleech fan har rekordhichtes, wat suggerearret dat in grutte delgong net driigjend is.

Weromsjen op histoaryske gegevens sûnt 2007, Blikre merkt op de negative seasonality om Apple stock. Septimber, benammen, hat konsekwint in minne moanne west foar de stock. As in ynvestearder $ 1,000 hie ynvestearre en it allinich yn septimber útjûn sûnt Apple's debút yn 1980, soene se no mar sawat $ 80 hawwe, wat in ferlies fan 92% reflektearret.

Wylst oktober hat sjen litten positive rendemint foar Apple yn it ferline, Blikre warskôget tsjin allinnich in berop dwaan op dy moanne foar in signifikante ferheging fan stock wearde. Hy wiist derop dat augustus, in oare histoarysk positive moanne, dit jier eins negatyf west hie foar Apple. It ôfnimmen fan ynkomsten kin ien fan 'e faktoaren wêze dy't bydraacht oan dizze ôfwiking fan seizoensferoaring.

Oer it algemien, hoewol d'r wat inisjele opwining yn 'e stock kin wêze as Apple har nije produkten oankundiget, suggerearret Blikre dat it evenemint sels typysk in "ferkeapje it nijs" evenemint is. Hy beklammet lykwols dat it gjin katastrophale situaasje is.

boarnen:

– Yahoo Finance Markets Reporter Jared Blikre